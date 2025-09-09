Naši Portali
KRVAVI NAPAD

Rusi bacili bombe na umirovljenike dok su čekali mirovinu: Više do 20 poginulih, deseci ranjenih

President Volodymyr Zelenskyy commemorates the victims of the rocket attack on residential buildings in Kyiv on August 28, 2025.
Presidential Office of Ukraine/D
VL
Autor
Večernji.hr
09.09.2025.
u 13:21

Predsjednik Volodimir Zelenski napad je nazvao brutalnim zločinom i zatražio odlučan odgovor međunarodne zajednice, naglasivši da Rusija nastavlja nekažnjeno ubijati civile.

Ruski zračni napad bombama usmrtio je najmanje 21 civila i ranio mnoge druge u selu Yarova u istočnom Donjecku, priopćili su u utorak ukrajinski dužnosnici, piše CNN. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski opisao je napad kao “brutalno divljački” i “izravno na ljude. Obične civile.” Dodao je kako “takvi ruski napadi ne smiju ostati bez odgovarajuće reakcije svijeta.”

Zelenski je rekao da su žrtve pogođene dok su se u selu dijelile mirovine, svega nekoliko kilometara od bojišnice. Mirovine, između ostalog, isplaćuje ukrajinska poštanska služba. U uznemirujućem videu koji je objavio Volodimir Zelenski vidi se i uništeni kombi, za koji se čini da je mobilni ured pošte, dok se u pozadini nalazi dječje igralište s dva žuta tobogana. “Rusi su napali ljude dok su primali svoje mirovine. Ovo nije ratovanje - ovo je čisti terorizam”, rekao je šef vojne administracije Donjecke oblasti Vadim Filaškin, dodajući da su spasilačke ekipe i medicinari još uvijek na terenu.

Šef lokalnog poštanskog ureda ranjen je u napadu i prevezen u bolnicu, potvrdio je glavni direktor ukrajinske pošte Igor Smeljanski. Kazao je da služba neprestano mijenja sigurnosne procedure kako bi izbjegla ciljane napade, naglasivši da je na snimci vidljivo kako je kombi bio parkiran ispod drveća “kako bi se smanjio rizik da bude uočen.”

Ukrajinski ministar vanjskih poslova Andrij Sibiha izjavio je da zemlja očekuje “snažne reakcije” svojih saveznika nakon bombardiranja te je pozvao na daljnje sankcije protiv Rusije. “Ruska propaganda tvrdi da ‘spašava’ ljude u Donjeckoj oblasti, ali u stvarnosti baca ogromne zračne bombe na ljude koji su došli primiti mirovine”, dodao je Sibiha.

Diljem Ukrajine, sedam ljudi ubijeno je, a najmanje 22 ranjeno u posljednja 24 sata. U istočnoj regiji Zaporižja, jedna je žena poginula, a druga ranjena u ruskom napadu, izvijestile su lokalne vlasti u utorak rano ujutro. Šest osoba je poginulo, a deset ih je ranjeno u zasebnom napadu na Donjecku oblast u ponedjeljak, dodao je ranije Filaškin.

tragedija civili bombardiranje rat u Ukrajini Rusija

Avatar NAF O FAN
NAF O FAN
13:31 09.09.2025.

sad će ruski trolovi "objasniti" da su to bili prerušeni EU generali na sastanku! odvratni ljudi

Avatar Matija22
Matija22
13:29 09.09.2025.

Zločinac putler kopira svog idola ratnog zločinca miloševića 90-tih tako je on bacao bombe na tržnicu Markale dok su ljudi kupovali u Sarajevu da prežive taj dan i bilo je ubijeno 70 ljudi i 150 ljudi ranjeno .

Avatar Danco2
Danco2
13:26 09.09.2025.

Sad će nam milicioner objasniti da su ti umirovljenici bili prerušeni ukrajinski vojnici

