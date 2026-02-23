Ukrajina postaje zemlja udovica i siročadi: 'Ovo je katastrofa, nijedna zemlja ne može opstati bez ljudi'

Rat u Ukrajini, osim razorene infrastrukture i desetaka tisuća poginulih, ostavlja duboke posljedice i na demografsku sliku zemlje. Dok se približava četvrta godišnjica ruske sveobuhvatne invazije, natalitet je u dramatičnom padu, milijuni su napustili zemlju, a sve više ljudi suočava se s neplodnošću ili odgađa roditeljstvo. 'To je katastrofa. Nijedna država ne može opstati bez ljudi. Čak i prije rata Ukrajina je imala nisku i neravnomjerno raspoređenu gustoću stanovništva', rekla je za CNN Ella Libanova, jedna od vodećih ukrajinskih demografkinja.

Prema njezinim procjenama, Ukrajina je od početka rata izgubila oko 10 milijuna ljudi, bilo zbog pogibija, odlaska u inozemstvo ili života pod okupacijom. Iako je natalitet godinama bio u padu, rat ga je doveo gotovo do potpunog kolapsa. Danas prosječan broj djece po ženi iznosi manje od jednog, dok je europski prosjek 1,4, a američki 1,6.

Jedna od onih čiji je život obilježen tim okolnostima je Olena Bilozerska. Ona i suprug oduvijek su željeli djecu, no kada je 2014. počeo rat na istoku zemlje, oboje su otišli na bojište, a planovi o obitelji morali su pričekati. Kada je napustila vojsku, imala je 41 godinu, a liječnici su joj rekli da ima tek pet posto šanse da zatrudni. 'Vojnici žive iz dana u dan. Razmišljaju kako dočekati večer, kako nabaviti novac za dronove ili popravak vozila. Ne planiraju budućnost', rekla je Bilozerska u Kijevu.

Unatoč lošim prognozama, odlučila se na liječenje neplodnosti. Tijekom postupka umjetne oplodnje liječnici su uspjeli dobiti samo jednu jajnu stanicu, upozorivši je da su izgledi za uspjeh minimalni. Nakon oplodnje započelo je neizvjesno čekanje, a kada se embrij ipak razvio, činilo se da još postoji nada. No tada je Rusija pokrenula potpunu invaziju, a Bilozerska se kao obučena časnica morala vratiti na front. Njezin embrij ostao je zamrznut u kijevskoj klinici zajedno s još oko 10.000 drugih. 'Bojala sam se da će klinika biti bombardirana. Zvala sam i pitala je li embrij siguran', rekla je. Iz klinike su je uvjerili da su embriji zaštićeni iza ojačanog zida.

Direktor klinike 'Nadija' dr. Valerij Zukin upozorava da rat ostavlja ozbiljne posljedice na reproduktivno zdravlje. 'Vidimo više komplikacija, više abnormalnosti i teže trudnoće', rekao je. Slična iskustva potvrđuje i specijalistica dr. Alla Baranenko, koja ističe da se sve češće susreće s prijevremenom menopauzom kod mlađih žena, ali i padom kvalitete jajnih stanica i spermija, osobito kod vojnika. 'Stres i uvjeti života imaju ogroman utjecaj', rekla je.

Rat je iza sebe ostavio i tisuće obitelji bez roditelja. Procjenjuje se da je od početka invazije poginulo između 100.000 i 140.000 Ukrajinaca, a prosječna dob vojnika je oko 43 godine, što znači da mnogi iza sebe ostavljaju supružnike i djecu. Trenutačno oko 59.000 djece u Ukrajini živi bez bioloških roditelja.

Jedna od osobnih tragedija je i priča Iryne Ivanove, koja je za trudnoću doznala tek nakon što joj je suprug Pavlo, elitni pilot F-16, poginuo 12. travnja 2025. Kada je u prosincu rodila kćer, dala joj je ime Yustyna, koje su ranije zajedno odabrali. 'Kad sam je prvi put čula kako plače, kao da sam ponovno počela disati', rekla je kroz suze.

S gubitkom se suočavaju i brojne udovice. Oksana Borkun, čiji je suprug poginuo 2022., osnovala je grupu podrške koja danas okuplja više od 6000 članova. 'Nismo imali djecu i mislila sam da će mi to biti prebolno, ali rad s drugima pomogao mi je da ozdravim', rekla je. Istodobno, iz zemlje je pobjeglo oko šest milijuna ljudi, većinom žena i djece, a mnogi se možda nikada neće vratiti. 'Što rat dulje traje, to je manja vjerojatnost povratka', upozorila je Libanova.

Za Bilozersku je, unatoč svemu, priča dobila drugačiji završetak. Nakon tri godine vratila se u Kijev i odlučila iskoristiti svoju posljednju priliku. 'Osjetila sam da mi je to posljednja prilika', rekla je. U 46. godini rodila je sina Pavlusa. Njegovo srednje ime je Bohdan, što znači 'Božji dar'. 'Kad ga uzmete u naručje, jednostavno se rastopite', zaključila je.