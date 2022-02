Najveća anonima hakerska skupina "The Anonymous" prije nekoliko minuta je putem Twittera objavila kako su hakirali i srušili stranicu Russia Todaya.

>> UŽIVO: RAT U UKRAJINI

- Kolektiv Anonymous uklonio je web stranicu ruske propagandne postaje RT News. - objavili su na Twitteru.

The #Anonymous collective has taken down the website of the #Russian propaganda station RT News.