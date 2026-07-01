Rusiji ponestaje goriva, benzin im sada šalje Indija: Putin priznao da vlada velika nestašica

Rusija je počela uvoziti benzin morskim putem iz Indije u pokušaju da ublaži nestašice goriva izazvane ukrajinskim napadima na njezinu energetsku infrastrukturu, rekla su u srijedu dva izvora iz industrije. Nestašice goriva osjećaju se diljem Rusije, kroz svih 11 vremenskih zona. Uvedena su ograničenja prodaje, na benzinskim postajama stvaraju se dugi redovi, a cijene benzina dosegnule su rekordne razine. Kremlj je u utorak priopćio da je Rusija u kontaktu s drugim zemljama te da razgovara o uvozu goriva po prihvatljivim cijenama. Jedan izvor iz industrije rekao je da je iz Indije prema Rusiji već otpremljeno najmanje 60.000 metričkih tona benzina. Drugi izvor naveo je da su poslana dva tankera, svaki s teretom od 30.000 do 40.000 tona. Treći izvor rekao je da Rusija ukupno planira uvoziti 400.000 tona benzina mjesečno iz različitih zemalja, uključujući susjednu Bjelorusiju, koja već izvozi gorivo u Rusiju.

Potrošnja benzina u Rusiji ljeti, kada je potražnja velika, iznosi najmanje 110.000 tona dnevno. Zasad nije poznato koja će indijska rafinerija opskrbljivati Rusiju benzinom, piše Reuters. Ruski predsjednik Vladimir Putin u nedjelju je na sastanku s ministrima i drugim dužnosnicima priznao da su ukrajinski napadi dronovima na rafinerije nafte izazvali nestašice goriva u nekim regijama, no poručio je da se Rusija s time nosi. Prema Reutersovim izračunima i izvorima, Bjelorusija je u prvoj polovici lipnja gotovo utrostručila željezničke isporuke benzina Rusiji, na više od 70.000 tona, u usporedbi s prvom polovicom svibnja. Ruski parlament prošlog je tjedna odobrio izmjene poreznog zakona usmjerene na ublažavanje nestašica goriva izazvanih ukrajinskim napadima dronovima, a predviđene su i subvencije za uvoz goriva, vezane uz troškove isporuke iz Indije i cijene goriva.

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Indijski uvoz sirove nafte iz Rusije u lipnju je porastao na rekordnu razinu, pokazali su podaci o praćenju brodova tvrtki LSEG i Kpler, nakon što su rafinerije pojačale kupnju ruskih barela kako bi ublažile posljedice zatvaranja Hormuškog tjesnaca na druge izvore opskrbe. Prema podacima Kplera, ruska nafta činila je više od polovice ukupnog indijskog uvoza u lipnju, u odnosu na 36,5 posto u svibnju. Indija, treći najveći uvoznik nafte na svijetu, u lipnju je iz Rusije primala oko 2,70 milijuna barela nafte dnevno, pokazuju preliminarni podaci Kplera i LSEG-a.