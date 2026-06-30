Zastrašujuća procjena s ukrajinske bojišnice: 'Ruski vojnici na bojištu prežive oko 20 do 35 minuta'

Ruski vojnici u nekim dijelovima ukrajinske bojišnice mogu očekivati da će živjeti između 20 i 35 minuta zbog sve češćih napada dronovima, prema procjeni ruskih vojnih blogera. Procjena, koju je oxfordski povjesničar Peter Frankopan naveo u izvješću za Foreign Policy, razotkriva sve opasnije uvjete za rusku vojsku dok Ukrajina razvija svoje sposobnosti u području dronova. Moskvu se optužuje da primjenjuje strategiju "stroja za mljevenje mesa", u kojoj šalje golem broj vojnika na ukrajinsku bojišnicu u pokušaju da postupno iscrpi snažno utvrđenu obranu Kijeva. No, budući da dronovi sada dominiraju ratom, Rusija brzo gubi ljude, s prosječno 30.000 žrtava mjesečno u 2026. godini. Neke procjene čak sugeriraju da Rusija ima osam ubijenih ili ranjenih vojnika na svakog jednog kojeg izgubi Kijev. GCHQ, britanska obavještajna agencija, u svibnju je objavila da je gotovo 500.000 ruskih vojnika ubijeno otkako je Vladimir Putin pokrenuo punu invaziju na Ukrajinu u veljači 2022., prenosi The Independent.

"Prema ruskim vojnim blogerima, prosječni životni vijek novog regruta – od dolaska na poligon za obuku do smrti u borbenoj zoni – iznosi negdje između 10 dana i tri tjedna", piše Frankopan. "Kada ih pošalju na bojište, ruski borci prežive u prosjeku između 20 i 35 minuta". Rusko korištenje teškog topništva oko bojišnice također je zakomplicirano napadima FPV dronova duž crte bojišnice. Zbog toga vojska sve više primjenjuje taktike infiltracije, koristeći male skupine vojnika za izvođenje manjih operacija protiv najslabijih točaka ukrajinske bojišnice. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je početkom 2026. da ukrajinski dronovi uništavaju više od 80 posto ruskih ciljeva, pri čemu je većina tih dronova proizvedena u zemlji.

Ukrajinci su posljednjih mjeseci pojačali i napade većeg dometa na rafinerije, skladišta i opskrbne rute, naučivši kako preopteretiti rusku obranu sve većim arsenalom naprednih dronova. Njihovi uspjesi stvorili su ozbiljne nestašice diljem Rusije, od okupiranog Krima do istočnih prostranstava Sibira, dajući Kijevu prednost dok obje strane razmatraju obnovu mirovnih pregovora. Ukrajinsko ministarstvo obrane 2022. je objavilo da ima sposobnost pogađati ciljeve udaljene oko 630 kilometara, otprilike koliko iznosi udaljenost između Kijeva i Tule. Ove godine navodi da njegovo dalekometno oružje uništava ciljeve "na udaljenosti od oko 1750 kilometara".