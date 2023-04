Moskva krenula u provjeru svih sigurnosnih službi? Cure tajni podaci

Ukrajina je dobila sustave protuzračne obrane Patriot od SAD-a i Nizozemske, potvrdio je to ove srijede zamjenik ministra obrane Oleksandar Pavliuk. Groblje boraca iz plaćeničke skupine Wagner otkriveno je u sibirskoj regiji Rusije, prema izvješću neovisne novinske kuće People of Baikal. Hrvatska će omogućiti transport žitarica iz Ukrajine i ponudila je to još prošle godine, rekao je ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman.

7:40 - Čini se da ruska savezna sigurnosna služba, FSB, provodi "veliku reviziju domaćih sigurnosnih organa", izvijestio je Institut za proučavanje rata u svom današnjem ažuriranju te da je sve povezano s curenjem podataka u Ukrajinu, izvještava ISW.

"Čini se da Ruska savezna služba sigurnosti (FSB) provodi opsežnu reviziju domaćih sigurnosnih organa. Ruski državni list TASS izvijestio je 19. travnja da FSB i Glavna uprava službe sigurnosti Ministarstva unutarnjih poslova (MVD) provode masovne provjere u Upravi unutarnjih poslova središnjeg okruga Moskve i nekoliko policijskih ureda moskovskog okruga zbog posljednjih nekoliko tjedana zbog “curenja podataka iz ruskih snaga sigurnosti na zahtjev ukrajinskih građana”.

Ruski mediji izvijestili su da su osumnjičeni policajci odali osobne podatke o ruskim snagama sigurnosti vanjskim osobama, od kojih su neki državljani Ukrajine. Prijavljene racije FSB-a i MVD-a na moskovske policijske uprave odvijaju se u pozadini niza uhićenja i otpuštanja istaknutih članova vodstva Rosgvardije (Ruske nacionalne garde).

ISW izvještava da bi revizija mogla biti način da Kremlj "provede reviziju domaćeg sigurnosnog aparata kako bi izbacio dužnosnike koji su pali u nemilost Kremlja i konsolidirao daljnju kontrolu unutarnjih sigurnosnih organa".

7:28 - Misteriozna svjetlost koja je obasjala nebo iznad Kijeva izazvala je mnogo nagađanja jučer navečer. Dužnosnici u Kijevu rekli su da sumnjaju da je NASA-in satelit pao na Zemlju. Oglasili su se iz NASA-e te kazali da je njihov satelit još uvijek u orbiti.

7:25 - Moskva je tokom noći napala ukrajinsku južnu regiju Odesa bespilotnim letjelicama, pri čemu je izazvan požar u infrastrukturnom objektu, rekao je u srijedu načelnik vojnog zapovjedništva oblasti Odesa Jurij Kruk. Nema izvještaja o žrtvama i vatrogasci rade na mjestu događaja, dodao je, prenosi Guardian.

Kyiv Independent navodi da je 10 od 12 ispaljenih Šahed dronova uništeno iznad oblasti.

7:22 - Štete nanesene ukrajinskom poljoprivrednom sektoru i zemljišniim resursima od početka invazije iznose 8,7 milijardi dolara, navodi se u izvješću Kijevske škole za ekonomiju (KSE) objavljenom 19. travnja. Najveći udio šteta rezultat je uništenja poljoprivrednih strojeva, za koje KSE procjenjuje da koštaju više od 4,65 milijardi dolara. KSE također procjenjuje da je tijekom rata oštećeno ili uništeno 109.600 jedinica poljoprivredne mehanizacije.

Drugi uzrok gubitaka u poljoprivrednoj industriji posljedica je uništavanja i krađe proizvedenih proizvoda, što se procjenjuje na gubitak od 1,87 milijardi dolara. Velike gubitke pretrpjela je i poljoprivredna infrastruktura, prvenstveno žitnice i drugi skladišni objekti. KSE procjenjuje obnovu ovih objekata na 1,33 milijarde dolara.

