Astronom o fenomenu na ukrajinskom nebu: I mali meteor može svijetliti jače od Mjeseca

Nije trebalo dugo nakon što je misteriozni bljesak obasjao noćno nebo iznad Kijeva sinoć u 21:57 da se internetom krenu širiti teorije o njegovom porijeklu. Brojni su, naravno, odmah inzistirali da se radi o nepoznatom letećem objektu koji prevozi vanzemaljce, no mogla su se naći i neka razumnija objašnjenja.

Prednjačilo je ono da se radi o NASA-inu satelitu, no američka svemirska agencija to je ubrzo demantirala. Nakon toga, ukrajinska agencija za istraživanje svemira objavila je kako se radi o efektu visoke energije kojeg je uzrokovao ulazak kozmičkog tijela u guste slojeve atmosfere. Situaciju je za N1 pojasnio astronom Ante Radonić.

On je kazao kako se radi o uobičajenom događaju. "Jedan meteorit je uletio u atmosferu i to je pojava koja spada u meteore, dakle radi se o meteoru. To je malo veće tijelo koje jače bljesne i ponekad se čuje zvuk. To je tijelo promjera od oko možda pola metra, malo tijelo za koje sam uvjeren da je došlo iz svemira" ustvrdio je.

Tijelo je prilikom pada bljesnulo, mogao se čuti zvuk, a poneki fragment možda je pao na Zemlju - ništa od toga nije rijetka pojava, istaknuo je astronom. "Takvo tijelo kad bljesne, to može po noći biti jače od Mjeseca. Može biti vrlo malo tijelo, ali kad bljesne noću, zasvijetli jače nego Mjesec" dodao je.

Something major just lit up the night skies over Kyiv. Waiting to hear what it was.



So far people are guessing that it's either a meteorite, a NASA satellite, or just an old boring Russian missile shot down by the Ukrainian air defense. #Kyiv #Ukraine pic.twitter.com/MCQ96qijoy