VIDEO Misteriozna svjetlost iznad Kijeva izazvala brojna nagađanja: Oglasila se NASA

Misteriozna svjetlost koja je obasjala nebo iznad Kijeva izazvala je mnogo nagađanja jučer navečer. Dužnosnici u Kijevu rekli su da sumnjaju da je NASA-in satelit pao na Zemlju. Savjetnik ministarstva za unutarnje poslove Anton Geraščenko objavio je snimku svjetlosti te dodao kako prve informacije iz kijevske administracije govore da se radi o NASA-inom satelitu koji je pao. ''Sirene su se oglasile kako bi krhotine ne bi pale na ljude'', napisao je na Twitteru. Oglasili su se iz NASA-e te kazali da je njihov satelit još uvijek u orbiti.

There was a strange flash over Kyiv sky tonight, then an air raid alert went on.



Kyiv military administration says that according to preliminary information, it was a NASA satellite falling on the ground. The alert was on to keep people safe from its pieces.



NASA announced… pic.twitter.com/xhmFbUUT44 — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) April 19, 2023

Ukrajinske zračne snage sugerirale su da je bljesak mogao biti meteorit. Aktivirana je uzbuna za zračni napad, ali "zračna obrana nije bila aktivna", rekao je na Telegramu čelnik kijevske vojne uprave Serhiy Popko. "Prema preliminarnim informacijama, ovaj fenomen je rezultat pada NASA-inog svemirskog satelita na Zemlju", rekao je Popko.

Američka svemirska agencija objavila je ranije ovog tjedna da će povučeni satelit od 300 kilograma ponovno ući u atmosferu u srijedu.

Can’t catch a break... First air raid alert in Kyiv in several days went off tonight. The reason? According to authorities, NASA satellite debris fell to earth, passing through the airspace of Ukraine’s capital around 10pm and illuminating the sky. pic.twitter.com/vSlmCoUY5W — Christopher Miller (@ChristopherJM) April 19, 2023

Svemirska letjelica RHESSI, koja se koristila za promatranje solarnih baklji, lansirana je u nisku Zemljinu orbitu 2002. i rashodovana 2018., objavila je NASA.

📹 More video of the strange flash in #Kyiv.



We are awaiting official information from the Ukrainian Air Forces. pic.twitter.com/n55vzhlv5k — KyivPost (@KyivPost) April 19, 2023

Rob Margetta iz NASA-e rekao je za BBC da je satelit još uvijek bio u orbiti u trenutku kada je bljesak opažen, te da će ponovno ući u Zemljinu atmosferu tijekom noći. Nasa i američko ministarstvo obrane nastavili su pratiti RHESSI, dodao je.