Ideološki rat uništava Trumpovu MAGA-u

U taboru američkog predsjednika Donalda Trumpa (79) eskalira dubok sukob između konzervativaca i radikala koji bi mogao odrediti budućnost pokreta MAGA (Make America Great Again – Učinimo Ameriku ponovno velikom), ali i Republikanske stranke. U središtu spora dva su pitanja: treba li pokret otvoriti vrata i najradikalnijim teoretičarima zavjere, neonacistima i antisemitima – te tko bi jednog dana trebao naslijediti Trumpa kao vođa pokreta i potencijalni predsjednički kandidat. Bojno polje ove bitke bila je godišnja konferencija AmericaFest studentske konzervativne organizacije Turning Point USA (Prekretnica SAD), održana tijekom vikenda u Phoenixu u Arizoni. Organizaciju je osnovao i izgradio Charlie Kirk, u 32. godini ubijeni konzervativni aktivist, a nakon njegova ubojstva u rujnu vodstvo je preuzela njegova udovica Erika Kirk (37).