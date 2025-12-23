'Nitko ne želi mir': Ukrajinski muškarci objasnili zašto riskiraju život kako bi izbjegli bojišnicu

„Želim ići i biti slobodan, živjeti“, rekao je 34-godišnji Pinkhasov, još uvijek u nevjerici nakon dolaska u susjednu Rumunjsku. On je jedan od desetaka Ukrajinaca koji svaki tjedan ilegalno prelaze granicu iz zapadne Ukrajine. Nakon gotovo četiri godine otpora punoj invaziji Rusije, Ukrajina se suočava s rastućom krizom ljudstva: snage Kijeva pokušavaju držati više od 600 milja dug front protiv ruskih trupa koje neumorno vode rat iscrpljivanja.

CNN je razgovarao s nekoliko muškaraca koji su izbjegavali vojnu obvezu, ne želeći riskirati život u sukobu bez vidljivog kraja – unatoč naporima administracije Donalda Trumpa i stranih sila da se rat okonča pregovorima. Rusija pak može računati na populaciju više od tri puta veću od ukrajinske, što joj omogućuje nadomještanje gubitaka, unatoč sve većim žrtvama. Ured ukrajinskog državnog tužitelja do rujna je pokrenuo gotovo 290.000 kaznenih postupaka zbog izostanaka iz vojske i dezerterstva, prema medijskom izvještaju Ukrainska Pravda. Vojni zakon zabranjuje svim muškarcima od 23 do 60 godina, koji su podobni za služenje vojske, da napuštaju zemlju.

Za Pinkhasova, koji je radio kao taksist u Kijevu, život kod kuće postao je, kako kaže, neizdrživ, čak i dok američki predsjednik Donald Trump, ruski predsjednik Vladimir Putin, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski i europski lideri iznose konkurentske vizije završetka rata. „Nitko ne želi mir. Niti Putin, niti Zelenski, niti Trump“, rekao je iskreno uz šalicu čaja u rumunjskom gradiću Sighetu Marmatiei – zrak težak od dima iz peći koje se bore protiv hladnoće. Pinkhasov je rekao da je mjesec dana pripremao prelazak, pomno proučavajući navigacijske aplikacije i Telegram kanale gdje ljudi dijele svoja iskustva i savjete. Nabavio je desetke energetskih pločica i rabljenu opremu za preživljavanje. Sve je to napustio posljednjeg dana u planinama kako bi mogao potrčati preko granice i izbjeći ukrajinske graničare.

Jednom s druge strane, oduševljeni Pinkhasov pridružio se više od 30.000 ukrajinskih muškaraca koji su od početka sukoba 2022. ilegalno prešli u Rumunjsku, prema rumunjskim graničnim policajcima. Svi su dobili status privremene zaštite, mjeru Europske unije namijenjenu svima koji bježe od rata. Ukrajinska granična služba bilježi više od 25.000 uhvaćenih u pokušaju izlaska iz zemlje. A to je samo Rumunjska – mnogi bježe u Moldaviju, Mađarsku, Bjelorusiju i druge zemlje.

Ne prolaze svi neoštećeni. Najmanje 29 muškaraca poginulo je pokušavajući prijeći opasne planine ili se utopivši u rijeci Tisi, koja dijeli sjevernu Rumunjsku od jugozapadne Ukrajine. Dima, koji je zatražio pseudonim zbog privatnosti, izgubio je sve prste na nogama od ozeblina nakon pet dana pokušaja navigacije po podnošljivo hladnim padinama. „Bio je šok kad sam vidio svoje noge“, rekao je 42-godišnji građevinski radnik za CNN. „Boli svaki dan. Svaka minuta, svaki trenutak boli.“

Otac dvoje djece napustio je Ukrajinu nakon što mu je uručeno vojno pozivanje u ranim danima rata. Platio je krijumčarima da mu pomognu pobjeći u travnju 2022., no tvrdi da ga nisu upozorili na smrtonosne opasnosti koje ga očekuju. „Kad smo bili na vrhu planine, bjesnila je mećava, snijeg. Nismo se mogli vidjeti ako bismo se maknuli samo metar“, prisjetio se Dima. Jedan od muškaraca s kojima je putovao smrznuo je do smrti. Vrijeme je bilo toliko surovo da tijelo nije moglo biti preuzeto tjednima. Dima je bio uvjeren da će i on umrijeti. No rumunjska spasilačka služba Salvamont Maramures izvukla ga je s planine na vrijeme.

Dan Benga, zadužen za te spašavateljske misije, bivši je ragbijaš koji je postao poduzetnik, a od 2017. posvetio je život spašavanju onih u nevolji u planinama – drugom najdužem planinskom lancu u Europi. Zajedno s drugim državnim službama, njegov tim je u manje od četiri godine spasio 377 ukrajinskih muškaraca. Benga ističe da mnogi muškarci nemaju potrebnu opremu za prolazak kroz strme klance i snijeg do koljena, izlažući se ozljedama ili iscrpljenosti. „Radije bi umrli na planinama pokušavajući pobjeći nego u ratu“, rekao je za CNN. On ih ne osuđuje: „Ne znamo zapravo što se događa u njihovom umu, u njihovoj duši… Naš posao je pun empatije prema čovjeku.“

Rizik tog posla gotovo je 57-godišnjeg Bengu stajao života na Badnjak 2022. Zaglavio je na planini za vrijeme snježne oluje pet dana i bio proglašen nestalim. Njegova supruga i troje djece pripremali su se na najgore. No Benga se nije predavao. Nosio je ukrajinskog muškarca na leđima 14 sati dok spasitelji nisu stigli do njih. Prisjećajući se tog dana, Benga je bio vidno emotivan – opasnosti posla i teret koji nosi za obitelj duboko ga pogađaju. Jedan Ukrajinac, koji je zatražio anonimnost, rekao je CNN-u da je spašavanje bilo „neopisiv osjećaj“. „Cijelim tijelom prolazila me je jeza. Čekanje spasitelja bilo je poput čekanja čuda“, dodao je. Onima koji si to mogu priuštiti, plaćanje krijumčara može biti primamljivo. Neki otvoreno reklamiraju svoje usluge na društvenim mrežama. „Artem“, s više od 4.000 pratitelja na TikToku, tvrdi da može omogućiti prelazak u Rumunjsku za 14.000 dolara.

„Spasimo ljude koji samo žele živjeti, graditi svoju budućnost“, rekao je za CNN. „Pomažem ljudima, spašavam ljude“, uspoređujući to s pružanjem životne pomoći. „Artem“ objašnjava da je podmićivanje ukrajinskih vlasti, uključujući graničare, ključno za uspjeh. Kada bjegunac napusti zemlju, njegova ekipa ga vodi online izdaleka. „Ljude transportiramo izravno do granice, a onda naprave kratku šetnju od 300 do 400 metara i već su u Rumunjskoj“, rekao je.

CNN-ov novinar lažno se predstavio kao Ukrajinac tražeći informacije o krijumčarenju putem Telegrama, razgovarajući o cijeni i logistici s dvoje ljudi koji tvrde da mogu pomoći u bijegu. Također su spomenuli podmićivanje stražara. „Vozimo vas direktno do bodljikave žice na motociklima“, rekao je jedan krijumčar CNN-u. „Pređi bodljikavu brzo. Kreni 100 metara u Rumunjsku i, kad dođeš na sigurno, pošalji uplatu na kripto novčanik.“

Ukrajinska Državna granična služba rekla je CNN-u da ima politiku nulte tolerancije prema korupciji. „Naša interna sigurnosna služba aktivno radi na razotkrivanju svih slučajeva nezakonitih aktivnosti i uvijek javno izvještavamo o uhićenju naših zaposlenika, ako do toga dođe“, rekao je glasnogovornik Andriy Demchenko. „Oni koji budu pronađeni krivima odgovaraju u skladu s važećim zakonodavstvom“, dodao je, naglašavajući da „navodi ilegalnih skupina koje krše zakon moraju biti potkrijepljeni dokazima. U suprotnom, to je obična kleveta.“

Neki muškarci koji su uhvaćeni u pokušaju ilegalnog napuštanja zemlje izvijestili su da su ubrzo mobilizirani. Odluka da se izbjegne fronta široko se smatra sramotnom u Ukrajini, koja vodi obrambeni rat protiv znatno većeg i nuklearno naoružanog susjeda. Za taksista Pinkhasova, koji je ranije ovog mjeseca sam prešao granicu, sve je bilo vrijedno. Od tada se ponovno ujedinio sa svojom petomjesečnom kćeri u Švicarskoj.