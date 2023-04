Kada je shvatio da nije u stanju pomnožiti 7 s 12, naredio je Staljinu da mu donese cijanid, no ovaj je to odbio

Nije volio proslave, pogotovo ne one raskošne, pa je tako i svoj rođendan prvi put proslavio tek u kasnim tridesetima. Ako je to netko znao, znala je to njegova supruga Nadežda Konstantinovna Krupskaja koja je nekoliko dana nakon smrti svog Volođe u siječnju 1924., čuvši da Lenjinovo tijelo planiraju balzamirati i ostaviti ga da "do kraja vremena" bude izloženo u mauzoleju na moskovskom Crvenom trgu, zavapila: "Ne dižite mu spomenike i spomen-obilježja, ne dopustite da se vaša tuga za Iljičem potroši na vanjsko štovanje njegove osobe, ne mistificirajte ga i ne radite iz njegove persone kult ličnosti." Uzalud. Lenjinovo tijelo i danas stoji "na izvolite" turistima u Moskvi, a čak 6500 ulica u Rusiji nosi njegovo ime. Drugi je Jurij Gagarin s 4000, tako da Lenjin po tom pitanju nema konkurencije. Usporedbe radi, cijeli Zagreb broji nešto više od 5500 ulica.