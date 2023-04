Ukrajinska vojska otkrila mogući uzrok neobične svjetlosti, građani se šale na društvenim mrežama

Jučer navečer nebo iznad kijevske regije u Ukrajini obasjala je nevjerojatno sjajna svjetlost koja je ubrzo nestala, no o njoj se i dalje priča diljem svijeta jer još nije jasno što ju je točno uzrokovalo. Prvo su se proširile glasine o NLO-ima, koje su za šalu iskoristili i čelnici nekih država, no ubrzo se pojavilo vjerojatnije objašnjenje.

Jedna od prvih pretpostavki bila je da se radi o NASA-inom satelitu koji je povučen te je u srijedu trebao ponovno ući u Zemljinu atmosferu, no američka svemirska organizacija ubrzo je za BBC izjavila kako je sinoć kada je primijećen bljesak satelit RHESSI još bio u orbiti, te nije mogao biti uzrok neobične svjetlosti.

I am experienced how artillery, missiles and drones attacks look and sound like. This flare in #Kyiv is definitely smth different.

Ukrainians already discussed dozens of versions: from the nuclear strike to an UFO intervention.

And of course, they invented bunch of memes on this pic.twitter.com/Ao29aUfB5H