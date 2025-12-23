Europa stoji uz Grenland dok se Trumpove prijetnje vraćaju

Europski čelnici brzo su reagirali i stali uz Grenland u utorak, nakon što je američki predsjednik Donald Trump imenovao posebnog izaslanika za arktički otok, izazvavši novi diplomatski uspon napetosti na kontinentu. Trumpovo imenovanje guvernera Louisiane Jeffa Landryja svojim izaslanikom za Grenland označava još jedan korak u njegovoj namjeri da pripoji samoupravnu dansku teritoriju. „Sjedinjene Države moraju imati Grenland radi nacionalne sigurnosti”, izjavio je Trump na konferenciji za novinare u ponedjeljak.

Landry je najavio kako će otputovati na Grenland kako bi uvjerio lokalno stanovništvo da postane dio Sjedinjenih Država. „Nema bolje zastave slobode i prilike od zastave Sjedinjenih Država. Veselim se što ću ovu poruku prenijeti narodu Grenlanda”, objavio je Landry na društvenoj mreži X. Danski ministar vanjskih poslova Lars Løkke Rasmussen reagirao je ljutito te je pozvao američkog veleposlanika u Danskoj, Kena Howeryja, na razgovor zbog ovog poteza. Ministar obrane Troels Lund Poulsen ocijenio je imenovanje „potpuno neprihvatljivim,” obavještava Politico.

Trump je ranije pokušao kupiti Grenland, no i danski i grenlandski političari više puta su istaknuli da mineralima bogati otok nije na prodaju. U siječnju ove godine američki je predsjednik čak otvoreno spomenuo mogućnost vojnog preuzimanja otoka. Grenlandski premijer Jens-Frederik Nielsen izrazio je zabrinutost zbog političkih igara koje se igraju nad budućnošću njegove arktičke domovine. „Tužno je što je američki predsjednik još jednom na konferenciji za novinare izrazio želju da preuzme Grenland. Takvim riječima naša se zemlja svodi na pitanje sigurnosti i moći. Tako se ne vidimo, niti na Grenlandu možemo ili smijemo biti opisivani na taj način”, napisao je Nielsen na društvenim mrežama.

U novom razvoju događaja, grenlandska ministrica vanjskih poslova Vivian Motzfeldt izjavila je u utorak da je Howery nedavno posjetio Nuuk, no da nije spomenuo Trumpove planove o imenovanju Landryja. „Vlada Grenlanda nije bila informirana da Sjedinjene Države namjeravaju imenovati posebnog izaslanika za Grenland”, stoji u priopćenju Motzfeldt. Dodala je da Howery o planu nije razgovarao tijekom sastanka. „Ovo nije izraz povjerenja”, istaknula je.

„Na Grenlandu se ništa nije promijenilo. Budućnost naše zemlje određuje grenlandski narod. Mi nismo Danci. Mi nismo Amerikanci i ne želimo to postati. Mi smo Inuiaat Kalaallit, mi smo grenlandski narod. Naša zemlja je naša i nitko je neće kontrolirati niti posjedovati.” Nekoliko europskih čelnika reagiralo je na Landryjevo imenovanje izražavajući solidarnost s Grenlandom. „Grenland pripada svom narodu”, poručio je francuski predsjednik Emmanuel Macron u objavi. „Danska je njegov jamac.” Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen naglasila je da su teritorijalni integritet i suverenitet temeljna načela međunarodnog prava. „Stojimo u punoj solidarnosti s Danskom i narodom Grenlanda”, napisala je na društvenim mrežama.