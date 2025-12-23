Mate Granić: Daytonski sporazum je zaustavio rat, ali treba ga poštivati i implementirati do kraja

Najveći uspjeh Daytonskog sporazuma svakako je prekid ratnih sukoba i uspostava trajnog mira, istaknuo je u razgovoru za Fenu Mate Granić, prisjećajući se pregovora koji su prije tri desetljeća vođeni u američkom gradu Daytonu. Granić, koji je kao zamjenik šefa hrvatske pregovaračke delegacije bio bliski suradnik prvog hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana, bio je jedan od ključnih sudionika u pripremi sporazuma te je svjedočio događajima koji su oblikovali političku budućnost Bosne i Hercegovine.
Granić podsjeća da je rat u BiH bio posljedica velikosrpske agresije koja je pogodila i Hrvatsku. Kao prekretnicu u sukobu Hrvata i Bošnjaka istaknuo je Washingtonski sporazum, koji je spor među dvjema stranama okončao u samo 24 sata. “Preliminarni sporazum potpisan je 1. ožujka 1994. godine, a konačni 18. ožujka iste godine, čime je stvorena Federacija BiH s kantonalnim uređenjem. BiH je tada definirana kao država triju konstitutivnih naroda,” Bošnjaka, Srba i Hrvata, pri čemu su svi građani trebali imati ista ljudska i građanska prava,” podsjetio je Granić.
U listopadu 1995. međunarodna zajednica predložila je teritorijalnu integraciju BiH kao države sastavljene od dva entiteta i triju konstitutivnih naroda, što su podržale sve velike sile, uključujući SAD, Rusiju, Francusku, Njemačku i Veliku Britaniju. Granić je istaknuo da je nakon tragedije u Srebrenici, najvećeg zločina počinjenog u Europi nakon Drugog svjetskog rata, turski predsjednik Demirel tražio od Tuđmana vojnu i diplomatsku pomoć Hrvatske, dok je i tadašnji predsjednik BiH Alija Izetbegović uputio sličan zahtjev.
“Splitska deklaracija potpisana je 22. srpnja 1995., a već idućeg dana započela je operacija “Ljeto ‘95” kojom je deblokiran Bihać. Slijedila je operacija “Oluja”, kojom su hrvatske snage u 84 sata oslobodile najveći dio okupiranih područja. Hrvatska vojska je tada zajedno s Armijom BiH i HVO-om stigla na 20 kilometara od Banje Luke. SAD su zaustavile daljnje napredovanje, a sedam dana kasnije pozvani smo u Dayton,” prisjetio se Granić, naglašavajući da je cilj SAD-a bio okončati rat pregovorima i sporazumom.
Kao posebni savjetnik Vlade Republike Hrvatske, Granić je detaljno opisao pregovore u Daytonu. Prva dva dana bili su posvećena isključivo mirnoj reintegraciji Hrvatskog Podunavlja, što je dovelo do Erdutskog sporazuma i reintegracije koju Granić opisuje kao “najuspješniju mirovnu operaciju u povijesti UN-a”. Tek naknadno započeli su razgovori o okvirnom sporazumu, ustavnim načelima, izbornom zakonodavstvu, vojnom sporazumu i razgraničenju između Republike Srpske i Federacije BiH.
“To su bili najteži pregovori,” ocijenio je Granić, dodajući da su u njima sudjelovali državni tajnik Warren Christopher i predsjednik SAD-a Bill Clinton, dok je stalno prisutan bio i general Wesley Clark. “Amerikanci su nastojali relaksirati atmosferu, a Slobodan Milošević posebno je uživao u crnom vinu i viskiju,” prisjetio se Granić. Pregovore su vodili Amerikanci, a Holbrooke je, prema Graniću, imao “stil buldoždera”, uz odličan tim suradnika.
“Za Hrvate je strateški interes bila konstitutivnost i ravnopravnost sva tri naroda. Milošević nikad nije spomenuo operaciju “Oluja” i nastojao je biti dobro raspoložen. Tuđman i Izetbegović bili su ozbiljni i koncentrirani. Budući da je Tuđman često boravio u Zagrebu zbog izbora, ja sam vodio hrvatsko izaslanstvo. Funkcionirali smo kao odličan tim, posebno s ministrom Gojkom Šuškom te veleposlanicima Miomirom Žužulom i Ivanom Šimonovićem,” naveo je Granić. Prema njegovim riječima, najveći uspjeh Daytonskog sporazuma bilo je zaustavljanje rata i uspostava mira.
“Drugi veliki uspjeh jest dogovor o konstitutivnosti naroda. Treći je što je BiH očuvana kao teritorijalno integrirana država. Dana je velika šansa legitimnim predstavnicima triju naroda i svim građanima da je dalje grade. Nažalost, određenim odlukama visokih predstavnika udaljilo se od temelja sporazuma,” ocijenio je Granić, dodajući da je sporazum, potpisan u Parizu 14. prosinca 1995., bio “najveći vanjskopolitički uspjeh tadašnjeg predsjednika SAD-a Billa Clintona”. Granić naglašava da, iako SAD i EU i dalje podržavaju Opći okvirni sporazum za mir u BiH, on više nije u fokusu međunarodnog interesa.
“Brutalna ruska agresija na Ukrajinu i dolazak Donalda Trumpa u Bijelu kuću u potpunosti su promijenili geopolitičke odnose u svijetu. Stvara se novi multipolarni poredak, u kojem se EU, unatoč vlastitim problemima, mora boriti za svoje mjesto u svijetu. To je posebno jasno nakon nove Strategije sigurnosne politike SAD-a te imperijalne politike Vladimira Putina, koja snažno utječe i na regiju jugoistočne Europe. Legitimni predstavnici triju naroda moraju iskreno pregovarati o europskoj budućnosti BiH i odbaciti svaki separatizam ili unitarizam. Hrvati i Bošnjaci trebaju pregovarati u duhu Washingtonskih pregovora i Splitske deklaracije. Borba protiv korupcije mora biti zajednička briga,” naglasio je Granić.
Dodao je da Hrvatska, predvođena premijerom Andrejem Plenkovićem, snažno podržava europski put BiH kao države triju konstitutivnih naroda i jednakih prava za sve građane. Granić smatra da Daytonski sporazum nije savršen, ali da predstavlja solidnu osnovu za izgradnju funkcionalne BiH, iako glavni problem ostaje politička volja domaćih aktera. “Postoje i vanjski utjecaji koji ne žele dobro funkcionirajuću, europski orijentiranu i integriranu BiH. Rasprave o državnoj imovini, ustavnom sudu i presudama međunarodnih sudova trebalo je odavno okončati, a visoki predstavnici, SAD i EU, trebali su pomoći u očuvanju temelja sporazuma,” kazao je Granić, dodajući da je međunarodna zajednica propustila mnoge prilike da snažnije inzistira na reformama koje bi BiH približile članstvu u Europskoj uniji.
“No nikad nije kasno, EU i SAD trebaju pomoći legitimnim političkim akterima na tom putu,” zaključio je. Govoreći o mogućim izmjenama sporazuma, Granić je podsjetio na washingtonski dogovor između Bošnjaka i Hrvata te SAD-a, kojim je predviđeno proširenje kantonalnog modela na cijelu BiH, uz jačanje prava sva tri konstitutivna naroda i europski put države. “Daytonski sporazum treba poštivati i implementirati do kraja. Svaki separatizam ili unitarizam poguban je za BiH. Europski put i očuvanje teritorijalnog integriteta jedini su pravi put. Hrvatska pruža punu podršku, posebno predsjednik Vlade Andrej Plenković i ministar vanjskih i europskih poslova Goran Grlić Radman,” zaključio je Granić.
najveca greška što smo stali kod Banja Luke. Da smo ih otjerali od tamo, danas bi to bila sasvim drukcija prica. Al jbg, poturice uvijek zabiju nož u leđa pa tko zna što bi bilo.