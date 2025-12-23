Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 199
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GRIPA
#BOŽIĆ
#Barkod
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
PREMIUM ponuda godine: čitaj zaključani sadržaj samo za 0,58€ mjesečno! Akcija vrijedi do 21.12.2025.!
Poslušaj
Prijavi grešku
PETARDA U DŽEPU

Dječak ozlijeđen u Njemačkoj: Nepoznati muškarac stavio petardu u džep

Konferencija za medije povodom provedbe operativne akcije Mir i dobro
Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
1/2
VL
Autor
Večernji.hr
23.12.2025.
u 19:39

Dok je 13-godišnjak uspio reagirati na vrijeme i izvući petardu, 12-godišnjak nije uspio spriječiti eksploziju, što je izazvalo ozljede.

U njemačkom okrugu Heinsberg dvojica dječaka postali su žrtve opasnog incidenta kada im je nepoznati muškarac stavio zapaljene petarde u džepove jakni. Jedan od dječaka, 12-godišnjak, zadobio je ozljede i završio u bolnici, dok je njegov 13-godišnji prijatelj prošao neozlijeđen.

Prema priopćenju policije, incident se dogodio u ponedjeljak u ranim poslijepodnevnim satima. “Nepoznati muškarac prišao je s leđa 12-godišnjem dječaku te njemu i njegovu 13-godišnjem prijatelju stavio po jednu zapaljenu petardu u džep jakne,” navodi se u policijskom izvješću.

Dok je 13-godišnjak uspio reagirati na vrijeme i izvući petardu, 12-godišnjak nije uspio spriječiti eksploziju, što je izazvalo ozljede. Glasnogovornica policije okruga Heinsberg potvrdila je: “Dječak je prevezen u bolnicu, gdje mu je pružena liječnička pomoć.” Počinitelj je nakon incidenta pobjegao, a policija ga još uvijek nije identificirala. Nadležne službe pozivaju sve koji imaju informacije o događaju da se jave, piše Fenix magazin.

Ključne riječi
policija Ozljede petarde

Komentara 1

Pogledaj Sve
Avatar Kojo Oborina Ujka
Kojo Oborina Ujka
20:20 23.12.2025.

Nepoznati muškarac? Da nije taj nepoznati muškarac bio na obuku sa pertadama u nekoj od džamija. Tamo se održavaju raznečaji . Kako ugrozavati NEmuslimane po upustima iz qrana upustima iz qrana

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!