Dječak ozlijeđen u Njemačkoj: Nepoznati muškarac stavio petardu u džep

U njemačkom okrugu Heinsberg dvojica dječaka postali su žrtve opasnog incidenta kada im je nepoznati muškarac stavio zapaljene petarde u džepove jakni. Jedan od dječaka, 12-godišnjak, zadobio je ozljede i završio u bolnici, dok je njegov 13-godišnji prijatelj prošao neozlijeđen.

Prema priopćenju policije, incident se dogodio u ponedjeljak u ranim poslijepodnevnim satima. “Nepoznati muškarac prišao je s leđa 12-godišnjem dječaku te njemu i njegovu 13-godišnjem prijatelju stavio po jednu zapaljenu petardu u džep jakne,” navodi se u policijskom izvješću.

Dok je 13-godišnjak uspio reagirati na vrijeme i izvući petardu, 12-godišnjak nije uspio spriječiti eksploziju, što je izazvalo ozljede. Glasnogovornica policije okruga Heinsberg potvrdila je: “Dječak je prevezen u bolnicu, gdje mu je pružena liječnička pomoć.” Počinitelj je nakon incidenta pobjegao, a policija ga još uvijek nije identificirala. Nadležne službe pozivaju sve koji imaju informacije o događaju da se jave, piše Fenix magazin.