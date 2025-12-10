Zelenski spreman na izbore u ratu uz sigurnosna jamstva Zapada

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da je spreman održati izbore unutar 60 do 90 dana, čak i dok traje rat s Rusijom, ako Sjedinjene Države i Europa mogu jamčiti sigurnost takvog glasanja, izvijestila je u utorak ukrajinska novinska agencija Interfax-Ukrajina. "Osobno sam voljan i spreman za to", rekao je Zelenski novinarima.

Rekao je da će biti potrebne i promjene ukrajinskog izbornog zakona te je zatražio od zastupnika iz svoje stranke da pripreme potrebne amandmane. Ukrajinski ratni zakon zabranjuje predsjedničke, parlamentarne i lokalne izbore. Premda se sam zakon može mijenjati, ustav dopušta parlamentarne izbore tek nakon ukidanja ratnog stanja. Ustavni amandmani zabranjeni su u ratno doba.

Ukrajina nije održala izbore od ruske invazije u veljači 2022. Zelenskijev redovni mandat istekao je u svibnju 2024., a mandat parlamenta završio je u kolovozu 2024. Lokalni izbori trebali su se održati krajem listopada 2025. Činjenica da se izbori ne mogu održati pod izvanrednim stanjem nije jedinstvena za Ukrajinu, već standardna praksa u mnogim zemljama.

Američki predsjednik Donald Trump nedavno je izrazio podršku održavanju izbora u ratom razorenoj zemlji. Ranije ove godine optužio je Zelenskia da je "diktator" i da mu nedostaje demokratski legitimitet - prihvativši jezik kojim se koristi Kremlj.

Kijev, međutim, naglašava da predsjednikove ovlasti ostaju legitimne pod izvanrednim stanjem i napominje da je Ukrajina imala šest različitih predsjednika od 1991., u usporedbi sa samo dva u Rusiji u istom razdoblju. U Ukrajini također postoji zabrinutost da bi Rusija mogla pokušati manipulirati bilo kojim glasanjem i instalirati marionetsku vladu prijateljsku Kremlju.

Još jedno neriješeno pitanje jest kako osigurati sudjelovanje svih ukrajinskih birača koji imaju pravo glasa. Prema podacima Ujedinjenih naroda, više od 5,8 milijuna ljudi pobjeglo je u inozemstvo, a nekoliko milijuna živi na teritorijima koje je okupirala Rusija.