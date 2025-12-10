Gabrijela Žalac više nije u Remetincu: Prebačena je u drugi zatvor

Gabrijela Žalac, bivša ministrica, stigla je 10. studenoga u Remetinec i započela izdržavanje zatvorske kazne. Sada je prebačena u zatvor u Požegi na otvoreni odjel, doznaje RTL Danas. Riječ o obnovljenoj kaznionici, jedinoj u kojoj kaznu izdržavaju sve pravomoćno osuđene žene u Hrvatskoj.

Podsjetimo, do ponoći 10. studenog morala se javiti u Centar za dijagnostiku u zagrebačkom Remetincu radi izvršenja zatvorske kazne u trajanju od dvije godine zbog afere Softwer. U Centru za dijagnostiku u Zagrebu osuđenici prolaze medicinske, socijalne, psihološke, pedagoške i kriminološke obrade nakon kojih se donosi odluka o programu izdržavanja i kaznionici u kojoj će služiti kaznu.

Županijski sud u Zagrebu u lipnju je sporazumno osudio bivšu ministricu Žalac na dvije godine zatvora zbog preplaćivanja softvera za Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova (MRRFEU) kojem je bila na čelu.