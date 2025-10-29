Hrvatska sada diktira uvjete, Putin izgubio ključnu bitku na Balkanu: 'Rusija je izgubila a da nije ispaljen nijedan jedini metak'

Sankcije protiv Gazproma nisu samo udar na najveću rusku energetsku kompaniju, nego početak sustavnog potiskivanja Rusije s Balkana: prvi put u povijesti Gazprom više ne kontrolira energetske tokove u regiji, a ključnu ulogu u tome preuzima Hrvatska uz potporu Zapada, smatra Moskva. Američke sankcije protiv srpske kompanije NIS, u kojem Gazprom Njeft ima udio od 44,85 posto, aktivirale su mehanizam kojim su obustavljene isporuke ruske nafte preko hrvatskog JANAF-a. Time je, prema ruskim izvorima, prekinut ključni logistički lanac ruske energetske prisutnosti na Balkanu i otvoren prostor za zapadne dobavne pravce preko LNG terminala na Krku.