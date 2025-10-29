Naši Portali
ALARM U MOSKVI

Hrvatska sada diktira uvjete, Putin izgubio ključnu bitku na Balkanu: 'Rusija je izgubila a da nije ispaljen nijedan jedini metak'

Autor
Sandra Veljković
29.10.2025.
u 06:02

U Rusiji vrlo jasno smatraju da JANAF i LNG Krk nisu komercijalni projekti, već geopolitički instrumenti koji eliminiraju Gazprom kao dobavljača

Sankcije protiv Gazproma nisu samo udar na najveću rusku energetsku kompaniju, nego početak sustavnog potiskivanja Rusije s Balkana: prvi put u povijesti Gazprom više ne kontrolira energetske tokove u regiji, a ključnu ulogu u tome preuzima Hrvatska uz potporu Zapada, smatra Moskva. Američke sankcije protiv srpske kompanije NIS, u kojem Gazprom Njeft ima udio od 44,85 posto, aktivirale su mehanizam kojim su obustavljene isporuke ruske nafte preko hrvatskog JANAF-a. Time je, prema ruskim izvorima, prekinut ključni logistički lanac ruske energetske prisutnosti na Balkanu i otvoren prostor za zapadne dobavne pravce preko LNG terminala na Krku.

nafta Rusija Srbija Gazprom

Komentara 46

Pogledaj Sve
SE
SeaBaby
07:54 29.10.2025.

ruski trolovi na aparatima,hihi

CT
crveno traktorče IMT
08:06 29.10.2025.

drama i panika u redovima ruskih trolova...kad se sjetim kako su plesali i pjevali borbene za Trumpa prije samo 3 mjeseca 😁

LL
lijepa_li si
08:02 29.10.2025.

lahko za putina, nego što je s komšilukom?

