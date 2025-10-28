Naši Portali
FORUM U MINSKU

Lavrov: Rusija je spremna NATO-u i EU-u dati jamstvo o nenapadanju

Sergej Lavrov
Foto: Reuters
28.10.2025.
u 15:46

Rekao je da je smislen dijalog s čelnicima zemalja EU-a nemoguć jer oni odbijaju "istinska kolektivna jamstva sigurnosti", što se odnosi i na zajednička jamstva s Rusijom, a ne samo protiv nje, u slučaju završetka rata u Ukrajini

Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov izjavio je u utorak da je Moskva spremna dati zemljama NATO-a i EU-a jamstvo o nenapadanju, ponovivši da Rusija nema namjeru napasti nijednu od njihovih sadašnjih članica. "Više smo puta poručili da nismo imali niti imamo namjeru napasti ijednu sadašnju članicu NATO-a ili EU-a", rekao je Lavrov na Euroazijskom sigurnosnom forumu u Minsku u Bjelorusiji.

"Spremni smo taj stav upisati kao dio budućih sigurnosnih jamstava za ovaj dio Euroazije", rekao je, prema transkriptu koji je dostavilo njegovo ministarstvo. Lavrov je prijedlog iznio u govoru u kojem je uglavnom ponavljao kritike Moskve zapadnim silama. Rekao je da je smislen dijalog s čelnicima zemalja EU-a nemoguć jer oni odbijaju "istinska kolektivna jamstva sigurnosti", što se odnosi i na zajednička jamstva s Rusijom, a ne samo protiv nje, u slučaju završetka rata u Ukrajini.

Rat u Ukrajini, koji je naredio ruski predsjednik Vladimir Putin, uzdrmao je europsku sigurnosnu arhitekturu, a napori za okončanje sukoba pokrenuli su pitanja o tome kako bi se Ukrajina mogla zaštititi od potencijalnih budućih ruskih napada. Na agendi NATO-a i EU-a stoji dugoročno vojno jačanje radi odvraćanja Moskve, dok Rusija nastavlja jačati svoje snage na način koji premašuje zahtjeve rata u Ukrajini, prema mnogim stručnjacima.

DA
darko122
16:15 28.10.2025.

Da, da, poznate ruske poštenjačine koje drže do potpisanih papira. Ima Ukrajina dva papira sa ruskim garancijama, jedan da priznaje Ukrajinu, drugi da je zajedno sa USA i zapadom garant sigurnosti Ukrajine. Što je od onog gospodina Lavrova Putin napravio,, obićnog lažova, čovjeka koji više nije čovjek, smiješna karikatura u odnosu što je bio, Kissinger mu ravan nije bio, a vidi sad, jad i bijeda od stvora.

Avatar Kajman
Kajman
16:00 28.10.2025.

Opa, postalo opet preskupo se naoružavati. Kao prvo, Ruska jamstva apsolutno ništa ne znače. Rusi su lažovi pa njihova riječ više ne znači ništa. Eto Budimpeštanskim memorandumom jamčili ste Ukrajini kako ćete štititi njen suverenitet i nepovredivost granica pa ne samo da ju niste štitili nego ste vi bili ti koji ste izvršili agresiju na Ukrajinu i ubili na tisuće Ukrajinaca. Jamstva lažova su bezvrijedna. Kao drugo, Europi će jamstvo o nenapadanju biti njena vojna sila, dosta je bilo toga da se oslanjamo na nepouzdane amerikance. Hoće li Europa od sada Rusiji jamčiti sigurnost, razmisliti ćemo. Obzirom kako se Rusi ponašaju prema državama EU ne bih se previše pouzdao u to, ali budemo vidjeli. Pozitivan korak bi bio da se Rusi povuku iz Ukrajine, plate ratnu odštetu i izruče ratne zločince, nakon toga možda možemo razgovarati kako dalje.

Avatar ŽutiKarton
ŽutiKarton
15:56 28.10.2025.

Rusko jamstvo vrijedi manje od papira na kojem je napisano

