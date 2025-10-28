Ovako će osigurati budućnost režima? Putin okuplja bliske ljude, posebnu pažnju privukla njegova rođakinja

Predsjednik Vladimir Putin vlada Rusijom više od dva desetljeća, no pitanje je koliko će još dugo ostati na vlasti. S obzirom na to da ima već 73 godine te se unutar Kremlja nerijetko pojavljuju nestabilnosti, oko sebe je počeo okupljati i uzdizati mlađu generaciju te članove obitelji.

"Ljudi oko njega počeli su razmišljati o svijetu izvan Putina pa je on organizirao svoju vlastitu elitu na stvarno pažljiv način, tako da nema jasnih pukotina uz koje bi se to moglo rastrgati", komentirao je Henry Hale, profesor političkih znanosti i međunarodnih poslova na Sveučilištu Georgea Washingtona, za Fox News.

"Također, ima članove vlastite obitelji koji se sada uzdižu u rangovima. Jedna od onih koja je dobila najviše pažnje je Anna Evgenievna Tsivilyova", rekao je Hale. Tsivilyova, 52-godišnjakinja, Putinova je rođakinja koja trenutno predvodi državnu organizaciju koja podržava ruske vojnike i veterane. Ona je, također, obnašala dužnost predsjednice odbora Kolmar grupe, jedne od najvećih ruskih tvrtki za ugljen.

"Putin se brine o tome što se događa kako stari, i ako ne pružite neke mogućnosti mlađim ljudima da se uzdižu, znate, onda bi režim mogao doći pod neki pritisak", smatra Hale. "Ovim ljudima se vjeruje jer su povezani s ljudima bliskima Putinu."

Tijekom godina, Putinov režim suočio se s više izazova. Godine 2023., vođa Wagner grupe Jevgenij Prigožin pokrenuo je kratku pobunu, šaljući svoje borce prema Moskvi prije nego što je naglo odustao. Nekoliko tjedana kasnije, poginuo je u zrakoplovnoj nesreći. Osim toga, Savezna sigurnosna služba (FSB) pokrenula je kazneni postupak protiv prognanog poslovnog čovjeka Mikhaila Khodorkovskyog i 22 člana Antiratnog odbora, optužujući ih za planiranje zapljene vlasti. Khodorkovsky je proveo desetljeće u sibirskom zatvoru prije osnivanja Antiratnog odbora 2022. godine.

"Incident iz 2023. bio je Putinovo upozorenje svojoj vlastitoj eliti, svom užem krugu, da se ne usuđuju pokušati išta. Putin i njegovi ljudi međusobno se pažljivo promatraju pa ne pokušavajte ništa čudno", dodao je Hale.

Zapadne sankcije, manji prihodi od nafte i troškovi rata mogli bi gurnuti Rusiju prema recesiji. Ministarstvo financija pod predsjednikom Donaldom Trumpom sankcioniralo je dva najveća ruska proizvođača nafte, Rosneft i Lukoil, pojačavajući pritisak na Kremlj da okonča svoj rat u Ukrajini. Prema izvješćima, ruska vlada bi mogla podići poreze i povećati domaće zaduživanje.

"Putin je preživio glavnu krizu koju je invazija Ukrajine donijela Rusiji - početni šok invazije i neuspješno zauzimanje Ukrajine u nekoliko dana. Ali, rat donosi neizvjesnost i postoji rizik od katastrofalnog poraza. Ipak, mislim da je Putinov režim trenutno prilično stabilan", zaključio je Hale.