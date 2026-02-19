Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 4
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#GRENLAND
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
RADNI POSJET AUSTRIJI

Zastupnica Europskog parlamenta Željana Zovko sastala se u Beču s predstavnicima hrvatske zajednice u Austriji

Foto: Snježana Herek
1/4
Autor
Snježana Herek
19.02.2026.
u 23:49

Zovko je u Veleposlanstvu RH u Beču nazočnim Hrvatima iz BiH rekla kako je “ključno” da na sljedećim izborima “radi svoje djece, onoga što su ostavili tamo odakle su došli, radi svoje prošlosti i budućnosti budu osvješteni, angažirani i da glasuju, oni koji to mogu

Zastupnica HDZ-a u Europskom parlamentu i potpredsjednica Kluba zastupnika Europske pučke stranke (EPP) Željana Zovko trenutno boravi u Beču, gdje se 19. i 20. veljače održava redovno, godišnje Zimsko zasjedanje Parlamentarne skupštine Organizacije za europsku sigurnost i suradnju (OESS).

U fokusu je ruska agresija na Ukrajinu. Zovko se je nakon prijepodnevnog dijela zasjedanja parlamentaraca OESS-a, u četvrtak poslijepodne susrela u hrvatskom Veleposlanstvu u Beču s predstavnicima hrvatske zajednice u Austriji. Susretu je prisustvovao i veleposlanik Republike Hrvatske u Austriji Daniel Glunčić s članovima hrvatskog diplomatskog zbora. Zastupnica Zovko je s predstavnicima hrvatske zajednice, koja je dobro integrirana u austrijsko društvo i vrlo cijenjena kako u gospodarskom tako i u kulturnom i političkom životu Austrije, razgovarala kako pomoći Hrvatima u Bosni i Hercegovini, vezano uz predstojeće opće izbore. “Što nam nedostaje je vaš glas”, rekla je Zovko Hrvatima iz BiH s pravom glasa, koji žive u Austriji, objasnivši im: “Meni treba vaša pomoć, da koristite svoje kanale komuniciranja, društvene mreže, prijatelje i poznanike i da artikulirate što se događa u Bosni i Hercegovini. I kažete istinu.

Trebamo pomoći Hrvatima koji su ostali u Bosni i Hercegovini na svojim ognjištima i bore za opstanak. Zato trebamo vaš glas”. Zastupnica Zovko je također govorila i o modelima glasovanja u nekim europskim zemljama, poput Belgije, koji bi u budućnosti omogućili pravu zastupljenost hrvatskom narodu, kao konstitutivnom narodu u BiH da ima svog izabranog predstavnika u bosanskohercegovačkom političkom vrhu. “Cjelovitost Bosne i Hercegovine može jedino očuvati opstanak Hrvata”, poručila je zastupnica HDZ-a u Europskom parlamentu i potpredsjednica Kluba zastupnika Europske pučke stranke. Na naš upit zašto joj je bilo posebno važno da se u Beču sretne i s predstavnicima hrvatske zajednice u Austriji, Zovko je za Večernji list odgovorila: “Važno mi je bilo ukazati na sve ono što je problem i što muči Hrvate u Bosni i Hercegovini, koji ulaze u četvrti ciklus općih izbora. I još uvijek nemaju pravedan izborni zakon i nisu sigurni hoće li u predsjedništvo biti izabran njihov član.

Ali, htjela sam vidjeti i s čime se suočavaju naši građani ovdje u Austriji. Mislim da, iako žive u Austriji mogli bi se jače angažirati. Iako su uspješno integrirani i vrlo dobro ekonomski doprinose austrijskom društvu nisu dovoljno politički angažirani. Nisu u poziciji da artikuliraju ono što ih tišti. Zato sam ovdje, da ih ohrabrim i kažem im da je vrlo bitno da se uključe u sva područja društvenog života. To radim gdje god dođem u inozemstvo, gdje žive Hrvati. Bez obzira da li je to Europa, Amerika ili Australija”.

Zovko je u Veleposlanstvu RH u Beču nazočnim Hrvatima iz BiH rekla kako je “ključno” da na sljedećim izborima “radi svoje djece, onoga što su ostavili tamo odakle su došli, radi svoje prošlosti i budućnosti budu osvješteni, angažirani i da glasuju, oni koji to mogu”. Uz poruku: “Imamo ogroman broj Hrvata koji ne participiraju mogućnost da glasuju, premda postoji dopisno glasovanje. Tu se ne traži novčana pomoć nego demokratska”. “Bila sam šef izbornih povjerenstava u Hondurasu, Nepalu i vodila sam izbore u Jordanu. Oduševljena sam bila kada sam vidjela koliko su ljudi angažirani za sudbinu svoje zemlje i svojih ljudi.

I uvjereni da se nepravda mora ispraviti. Zato smatram da i naši ljudi u Austriji moraju biti svjesni koliko njihov glas može promijeniti život Hrvata u Bosni i Hercegovini, na bolje”, rekla je za Večernji list Željana Zovko, Mostarka sa splitskom adresom, koja je zastupnica u EP od 2016. godine. Dodala je kako je Rezolucija donesena u vrijeme izvjestiteljice Europskog parlamenta, Nijemice Doris Pack pokazala da “samo Hrvati kao srednji put između dva ekstrema, koji razdiru Bosnu i Hercegovinu, na jednoj strani separatizam, a na drugoj centralizam, mogu očuvati cjelovitost Bosne i Hercegovine”.

“Uvijek kada su Hrvati bili zastupljeni i imali legitimnu zastupljenost, Bosna i Hercegovina je išla naprijed”, konstatirala je Zovko. U nastavku je napomenula kako predsjedateljica Vijeća ministara BiH Borjana Krišto (HDZ BiH), uz pomoć hrvatskog premijera Andreja Plenkovića “ulaže nevjerojatne napore kako bi pomirila gotovo nepomirljivo”, a sve samo kako bi BiH uspjela “otvoriti pristupne pregovore s Europskom unijom”. Željana Kristo je na kraju istaknula kako Hrvati u BiH moraju “ojačati”, kako bi ostali “poveznica između dviju strana, koje su uvijek razdirale “Bosnu i Hercegovinu”.

Predstavnici hrvatske zajednice u hrvatskom Veleposlanstvu u Beču, aktivno su se uključili u razgovor s zastupnicom Zovko, iznoseći svoja mišljenja, pitanja i molbe. Skup je otvorio, do dolaska hrvatskog veleposlanika Danijela Glunčića, opunomoćeni ministar u Veleposlanstvu RH u Beču Josip Špoljarić. Glunčić je zahvalio zastupnici Željani Zovko na dolasku i njenom zanimanju za susret s hrvatskom zajednicom u Beču. “Sretan sam da smo taj susret mogli organizirati i omogućiti, Dobro je da parlamentarci kako iz Hrvatskog sabora tako i iz Europskog parlamenta pokazuju interes za hrvatsku zajednicu u inozemstvu, pa tako i u Austriji”, istakao je hrvatski veleposlanik.

“Ovo je danas bio apel koji je uputila naša predstavnica u Europskom parlamentu Zovko Hrvatima u Austriji s pravom glasa da se pokrenu, izađu na izbore i glasaju putem dopisnog glasovanja, koje je moguće u Bosni i Hercegovini”, rekao je nakon susreta za Večernji list veleposlanik Glunčić. Dodao je kako to “nije samo borba za opstanak Hrvata” u BiH nego, između ostalog, i za “poboljšanje životnih uvjeta, realizaciju infrastrukturnih projekata i izgradnju socijalnih komponenti važnih za mlade obitelji” u Bosni i Hercegovini. Hrvatski veleposlanik nam je rekao kako je funkcioniranje hrvatskog naroda duž granice u BiH, “važan geostrateški čimbenik i za Republiku Hrvatsku”. Uz konstataciju kako je “hrvatsko zajedništvo važno i za boljitak i izgradnju cjelokupne Bosne i Hercegovine”.

Pitali smo Zagrepčane: Čega ćete se odreći u korizmi?
Ključne riječi
Beč Austrija

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!