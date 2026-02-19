Zastupnica Europskog parlamenta Željana Zovko sastala se u Beču s predstavnicima hrvatske zajednice u Austriji

Zastupnica HDZ-a u Europskom parlamentu i potpredsjednica Kluba zastupnika Europske pučke stranke (EPP) Željana Zovko trenutno boravi u Beču, gdje se 19. i 20. veljače održava redovno, godišnje Zimsko zasjedanje Parlamentarne skupštine Organizacije za europsku sigurnost i suradnju (OESS).

U fokusu je ruska agresija na Ukrajinu. Zovko se je nakon prijepodnevnog dijela zasjedanja parlamentaraca OESS-a, u četvrtak poslijepodne susrela u hrvatskom Veleposlanstvu u Beču s predstavnicima hrvatske zajednice u Austriji. Susretu je prisustvovao i veleposlanik Republike Hrvatske u Austriji Daniel Glunčić s članovima hrvatskog diplomatskog zbora. Zastupnica Zovko je s predstavnicima hrvatske zajednice, koja je dobro integrirana u austrijsko društvo i vrlo cijenjena kako u gospodarskom tako i u kulturnom i političkom životu Austrije, razgovarala kako pomoći Hrvatima u Bosni i Hercegovini, vezano uz predstojeće opće izbore. “Što nam nedostaje je vaš glas”, rekla je Zovko Hrvatima iz BiH s pravom glasa, koji žive u Austriji, objasnivši im: “Meni treba vaša pomoć, da koristite svoje kanale komuniciranja, društvene mreže, prijatelje i poznanike i da artikulirate što se događa u Bosni i Hercegovini. I kažete istinu.

Trebamo pomoći Hrvatima koji su ostali u Bosni i Hercegovini na svojim ognjištima i bore za opstanak. Zato trebamo vaš glas”. Zastupnica Zovko je također govorila i o modelima glasovanja u nekim europskim zemljama, poput Belgije, koji bi u budućnosti omogućili pravu zastupljenost hrvatskom narodu, kao konstitutivnom narodu u BiH da ima svog izabranog predstavnika u bosanskohercegovačkom političkom vrhu. “Cjelovitost Bosne i Hercegovine može jedino očuvati opstanak Hrvata”, poručila je zastupnica HDZ-a u Europskom parlamentu i potpredsjednica Kluba zastupnika Europske pučke stranke. Na naš upit zašto joj je bilo posebno važno da se u Beču sretne i s predstavnicima hrvatske zajednice u Austriji, Zovko je za Večernji list odgovorila: “Važno mi je bilo ukazati na sve ono što je problem i što muči Hrvate u Bosni i Hercegovini, koji ulaze u četvrti ciklus općih izbora. I još uvijek nemaju pravedan izborni zakon i nisu sigurni hoće li u predsjedništvo biti izabran njihov član.

Ali, htjela sam vidjeti i s čime se suočavaju naši građani ovdje u Austriji. Mislim da, iako žive u Austriji mogli bi se jače angažirati. Iako su uspješno integrirani i vrlo dobro ekonomski doprinose austrijskom društvu nisu dovoljno politički angažirani. Nisu u poziciji da artikuliraju ono što ih tišti. Zato sam ovdje, da ih ohrabrim i kažem im da je vrlo bitno da se uključe u sva područja društvenog života. To radim gdje god dođem u inozemstvo, gdje žive Hrvati. Bez obzira da li je to Europa, Amerika ili Australija”.

Zovko je u Veleposlanstvu RH u Beču nazočnim Hrvatima iz BiH rekla kako je “ključno” da na sljedećim izborima “radi svoje djece, onoga što su ostavili tamo odakle su došli, radi svoje prošlosti i budućnosti budu osvješteni, angažirani i da glasuju, oni koji to mogu”. Uz poruku: “Imamo ogroman broj Hrvata koji ne participiraju mogućnost da glasuju, premda postoji dopisno glasovanje. Tu se ne traži novčana pomoć nego demokratska”. “Bila sam šef izbornih povjerenstava u Hondurasu, Nepalu i vodila sam izbore u Jordanu. Oduševljena sam bila kada sam vidjela koliko su ljudi angažirani za sudbinu svoje zemlje i svojih ljudi.

I uvjereni da se nepravda mora ispraviti. Zato smatram da i naši ljudi u Austriji moraju biti svjesni koliko njihov glas može promijeniti život Hrvata u Bosni i Hercegovini, na bolje”, rekla je za Večernji list Željana Zovko, Mostarka sa splitskom adresom, koja je zastupnica u EP od 2016. godine. Dodala je kako je Rezolucija donesena u vrijeme izvjestiteljice Europskog parlamenta, Nijemice Doris Pack pokazala da “samo Hrvati kao srednji put između dva ekstrema, koji razdiru Bosnu i Hercegovinu, na jednoj strani separatizam, a na drugoj centralizam, mogu očuvati cjelovitost Bosne i Hercegovine”.

“Uvijek kada su Hrvati bili zastupljeni i imali legitimnu zastupljenost, Bosna i Hercegovina je išla naprijed”, konstatirala je Zovko. U nastavku je napomenula kako predsjedateljica Vijeća ministara BiH Borjana Krišto (HDZ BiH), uz pomoć hrvatskog premijera Andreja Plenkovića “ulaže nevjerojatne napore kako bi pomirila gotovo nepomirljivo”, a sve samo kako bi BiH uspjela “otvoriti pristupne pregovore s Europskom unijom”. Željana Kristo je na kraju istaknula kako Hrvati u BiH moraju “ojačati”, kako bi ostali “poveznica između dviju strana, koje su uvijek razdirale “Bosnu i Hercegovinu”.

Predstavnici hrvatske zajednice u hrvatskom Veleposlanstvu u Beču, aktivno su se uključili u razgovor s zastupnicom Zovko, iznoseći svoja mišljenja, pitanja i molbe. Skup je otvorio, do dolaska hrvatskog veleposlanika Danijela Glunčića, opunomoćeni ministar u Veleposlanstvu RH u Beču Josip Špoljarić. Glunčić je zahvalio zastupnici Željani Zovko na dolasku i njenom zanimanju za susret s hrvatskom zajednicom u Beču. “Sretan sam da smo taj susret mogli organizirati i omogućiti, Dobro je da parlamentarci kako iz Hrvatskog sabora tako i iz Europskog parlamenta pokazuju interes za hrvatsku zajednicu u inozemstvu, pa tako i u Austriji”, istakao je hrvatski veleposlanik.

“Ovo je danas bio apel koji je uputila naša predstavnica u Europskom parlamentu Zovko Hrvatima u Austriji s pravom glasa da se pokrenu, izađu na izbore i glasaju putem dopisnog glasovanja, koje je moguće u Bosni i Hercegovini”, rekao je nakon susreta za Večernji list veleposlanik Glunčić. Dodao je kako to “nije samo borba za opstanak Hrvata” u BiH nego, između ostalog, i za “poboljšanje životnih uvjeta, realizaciju infrastrukturnih projekata i izgradnju socijalnih komponenti važnih za mlade obitelji” u Bosni i Hercegovini. Hrvatski veleposlanik nam je rekao kako je funkcioniranje hrvatskog naroda duž granice u BiH, “važan geostrateški čimbenik i za Republiku Hrvatsku”. Uz konstataciju kako je “hrvatsko zajedništvo važno i za boljitak i izgradnju cjelokupne Bosne i Hercegovine”.