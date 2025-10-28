Naši Portali
BITNA JE ODLUČNOST

Upozorenje iz NATO članice na jedan bitan detalj: 'Kina promatra. Slabost Zapada bi ih ohrabrila'

Finska granica s Rusijom
Reuters/PIXSELL
Autor
Maša Ilotić Šuvalić
28.10.2025.
u 14:04

Finski ministar obrane Antti Häkkänen naveo je tri ključna koraka za okončanje rata u korist Ukrajine

Finski ministar obrane Antti Häkkänen izjavio je da bi svaka slabost Zapada u sukobu u Ukrajini direktno ohrabrila Kinu da poduzme vojne korake u Indo-Pacifiku, posebno prema Tajvanu. U ekskluzivnom intervjuu za Guardian Australia Häkkänen je poručio da Kina pomno prati odlučnost demokratskih zemalja. "Kina promatra", kazao je Häkkänen. "Moramo pokazati da još snažnije podržavamo Ukrajinu. To nije samo protiv Ukrajine, to je protiv nasilja, protiv rata, a to je signal i za Kinu i indopacifičko područje", poručio je. Häkkänen je naveo tri ključna koraka za okončanje rata u korist Ukrajine. To su strože sankcije ruskom gospodarstvu i izvozu energije, snažnija vojna pomoć Ukrajini i upotrebu oružja dugog dometa za uništavanje tvornica za dronove i projektile.

No, Trump se odupro pritisku da dopusti Ukrajini korištenje američkih krstarećih raketa Tomahawk za napad na ciljeve duboko u Rusiji. Unatoč lobiranju ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog i pozivima britanskog premijera Keira Starmera na dugometne sposobnosti Trump tvrdi da je oružje previše složeno i da zahtijeva godine obuke.Häkkänen je rekao da bi svaka slabost u odlučnosti ohrabrila Kinu. "Ako dođe do neke vrste vojnog sukoba u indo-pacifičkom području, uzrokovanog Kinom, Rusija će nekako biti uključena, podržavajući Kinu ili nešto slično", rekao je. "Sada vidimo da Rusija, vlastitim resursima, ne može nastaviti ovu vrstu ratovanja, ali Kina im uvelike pomaže. Daju mnogo novca za potporu njihovom gospodarstvu, od izvoza energije, te im daju mnogo vojnih komponenti i industrijske suradnje", upozorio je finski ministar. 

Finska, koja dijeli više od 1.340 km kopnene granice s Rusijom, smatra Putina trajnom prijetnjom europskoj sigurnosti. Zemlja je postala članica NATO-a 2023., a predsjednik Alexander Stubb njeguje bliske odnose s Trumpom. Häkkänen je posebno pohvalio ulogu Australije, jedne od najvećih ne-NATO donatora Ukrajini.  Finska nastoji produbiti obrambenu i svemirsku suradnju s Australijom i Novim Zelandom.

Unatoč kritikama prema zemljama koje "ne čine dovoljno", Häkkänen je ipak optimističan. "Europske zemlje su u posljednjih mjesec dana poduzele stvarno dobre korake, velika ulaganja u Ukrajinu i vlastitu obranu", zaključio je.

Ključne riječi
Kina Rusija upozorenje Finska Antti Hakkanen

Komentara 3

Pogledaj Sve
JU
junačina
14:10 28.10.2025.

Kina ne samo da promatra, nego i aktivno pomaže rusiju robom dvojne namjene, tj.dijelovima za dronove, optičkim vlaknima itd.!

DI
dilaverius
14:13 28.10.2025.

Ukrajina je ogledni primjerak i može biti opasan presedan ako se prihvati ruska okupacija ukr.teritorija te se dozvoli rusiji aneksija tih teritorija jer će onda nakon ruske otimačine i Kina napasti i okupirati Tajvan, a ratovi iz sličnih razloga izbijat će diljem svijeta jer će umjesto prava vladati zakon jačega.

TI
Titan
14:14 28.10.2025.

osnovno treba biti da nema promjena granica među državama ratom i silom nego samo dogovorom. ako rusija ima neke pretenzije prema ukr.teritoriju, neka ponudi dijelove svog teritorija u zamjenu, npr. Kursk, Belgorod...

