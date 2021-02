Rusi se pošteno osramotili: Poslali zahtjev za odobrenje cjepiva krivoj europskoj agenciji

Ruski zahtjev Europskoj uniji za odobrenjem cjepiva Sputnjik V poslan je krivoj instituciji, ukazuje ruski dokument, kao i objašnjenje europskog regulatora o tome kako izgleda taj postupak.

Ruski fond RDIF, odgovoran za prodaju cjepiva u inozemstvu, proteklih je tjedana u sporu s Europskom medicinskom agencijom (EMA) oko toga je li poslao zahtjev za odobrenjem ruskog cjepiva ili ne.

Potvrda zahtjeva objavljena je na službenom Twitter profilu cjepiva Sputnjik V, no fotografija pokazuje da je poslan Mreži nacionalnih agencija za lijekove (HMA).

Reports of potentially misdirected application to EMA are inaccurate. Following the submission of request for rolling review that was received by EMA, RDIF is working with EMA to start the rolling review for #SputnikV



EMA few days ago appointed Rapporteurs for Sputnik V dossier pic.twitter.com/FKHiOyxRxm