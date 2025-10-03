Naši Portali
TRAGEDIJA KOD SENJA

Ronilac o šokantnom prizoru kod Senja: ‘Pripremio sam se na najgore, ali ovo je van svih mojih očekivanja'

Iz mora kod Senja izvučen automobil u kojem je poginulo četvero stranih državljana
VL
Autor
Večernji list
03.10.2025.
u 19:00

"Nije to bila ronilački nešto zahtjevna intervencija, više je to bio psihički ružan prizor. Dolje na 15 metara dubine... Nitko to ne bi želio vidjeti"

U moru nedaleko Senja izvučen je automobil u kojem su dan ranije život izgubile četiri osobe, dva bračna para s Malte koji su u Hrvatskoj bili na odmoru. Nesreća se dogodila u mjestu Bunica kada je vozač izgubio kontrolu nad vozilom, sletio u provaliju i završio u moru. Policija i HGSS odmah su reagirali, a prvi pokušaj spašavanja poduzeo je policajac iz Senja.

Četvero poginulih kod Senja su iz Malte, oglasilo se malteško ministarstvo
Iz mora kod Senja izvučen automobil u kojem je poginulo četvero stranih državljana
1/21

O potresnoj akciji govorio je i ronilac Renato Huba. "Pripremio sam se na najgoru sliku, ali ovo je van svih mojih očekivanja. Bilo je poprilično grdo", rekao je, piše Net.hr. Dodao je kako ga je prizor dočekao u vodi šokirao: "Osobne stvari, mobitel, puno Kiki bombona. Jaknu, svašta nešto. To bude šokantno". Svoju je izjavu dao i pročelnik HGSS Stanice Gospić, Dario Cindrić. "Nije to bila ronilački nešto zahtjevna intervencija, više je to bio psihički ružan prizor. Dolje na 15 metara dubine... Nitko to ne bi želio vidjeti", naglasio je Cindrić.

Ključne riječi
more Malta Automobil nesreća Senj

