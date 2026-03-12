Iz vaše perspektive: Ovo su uvjerljivo najveće opasnosti koje u Hrvatskoj prijete djeci

Električni romobili drže neslavno prvo mjesto na rang listi najvećih opasnosti koje u prometu vrebaju djecu, onako kako ih vide odrasli. Većina roditelja i vozača smatra ih najvećim problemom, elementom koji najviše ugrožava sigurnost djece u cestovnom prometu. Proizlazi to, naime, iz odgovora koje je Prometna abeceda prikupila u anketiranju provedenom početkom ožujka na društvenim mrežama. Cilj je bio dobiti perspektivu roditelja, pješaka i vozača. Doznati koliko su osvijestili glavne prometne probleme s kojima se djeca danas susreću. Bilo da se prigovor odnosi na električne romobile općenito, bilo na prometnu situaciju u kojoj su za ugrozu prvenstveno krivi vozači električnih romobila koji ih ne koriste onako kako bi trebalo, ta su osobna prijevozna sredstva dobila uvjerljivo najviše negativnih glasova. "Neki dan gledam kako su dvojica klinaca ulicom projurili na istom, pa su uletjeli u veliko križanje takvom brzinom da sam se sledila na semaforu. A kako se tek ponašaju u samom kvartu, na površinama gdje se igraju mala djeca – nemam riječi. Često se upitam gdje su nestali roditelji u današnjem svijetu", kazuje jedna mama iz Zagreba.

Druga pak navodi da njezin poznanik, dječji kirurg, na sav glas viče kako bi spalio sve električne romobile jer nikada toliko djece nije stradavalo kao danas, upravo od posljedica sulude vožnje romobilima. Zastrašujuća je i praksa davanja e-romobila u ruke djeci mlađoj od 14 godina, iako je to zakonom zabranjeno, osim što se protivi zdravom razumu. Voze ih i znatno mlađa djeca, bez ikakve zaštite i bez ikakvog prometnog znanja. Koliko su električni romobili popularni kod mladih, i koliko su problematični, pokazuju policijske statistike. Iako se u Hrvatskoj i dalje na biciklima više gine, ukupno je na e-romobilima više stradalih (poginuli i ozlijeđeni zajedno). Također, među osobama stradalima na električnim romobilima najviše je djece u dobi od 14 do 17 godina.

Više je osoba u ispitivanju Prometne abecede o opasnim situacijama ukazalo na to da se na jednom električnom romobilu često voze po dvije osobe, često bez kacige i često ne poštujući prometnu signalizaciju i znakove. Nije rijetkost ni vidjeti vozača e-romobila sa slušalicama u oba uha, još k tome onim slušalicama koje poništavaju vanjsku buku. Dakle, s njima vozač romobila ne čuje ni okolna vozila ni ljude. Kao velik napad na sigurnost istaknuta je i navika vozača e-romobila – ali i bicikala – da malo voze po kolniku, pa naglo skrenu preko zebre na nogostup. Izjure iz neke ulice pa direktno na pješački prijelaz, bez stajanja. Malo su vozila, malo glume pješake. Sve to biciklisti također rade sa slušalicama u ušima, istaknulo je više roditelja.

Slušalice u ušima česte su i kod pješaka, osobito djece. Roditelji bi im trebali objasniti da zbog te loše navike ne čuju što se oko njih događa, što ih stavlja u posebno ranjiv položaj. Osim slušalica u ušima, malim pješacima u rukama je često mobitel: hodaju i tipkaju; niti čuju niti vide oko sebe. Po mobitelima tijekom vožnje tipkaju i vozači automobila, a slijedeća opasna situacija po broju prikupljenih pritužbi nemogućnost je pješaka da se sigurno kreće nogostupom. Čak i u gradovima, a posebno izvan njih, pješacima u mnogim ulicama nije osiguran nogostup. Prisiljeni su hodati po kolniku, uz jureća vozila. Tamo gdje nogostup i postoji, često ga blokiraju parkirana vozila. To problem nemogućnosti hodanja po nogostupu prelijeva u problem (ne)vidljivosti djeteta iza parkiranog automobila.

– Kad se dijete nađe između dva parkirana auta i pokušava pretrčati cestu, a parkirani auti vozačima zaklanjaju pogled na dijete. Posebno u predvečerje ili noću zimi, a dijete nema ništa reflektirajuće na sebi da bar malo bude vidljivo, već ima tamnu jaknu – opisao je jedan tata.

Još jedna opasna prometna situacija vezana za parkiranje ili zaustavljanje vozila dovoženje je djece pred školu. Roditelji se zaustave direktno pred školom. Osim što blokiraju promet pa ih drugi zaobilaze, djeca nerijetko iz auta izlaze s one strane s koje se odvija promet. Dosta roditelja kazuje kako mnogi vozači, ni kad ih vide s djetetom pred zebrom, ne stanu pred pješačkim prijelazom. Na nekim je prijelazima, uz to, ulična rasvjeta loša. Druga strana medalje je što roditelji u ulozi pješaka također preko ceste jure i kad ne treba i gdje ne bi smjeli. Kad voze, pak, također pogledavaju na mobitel. Djeca to sve prate. Sve upijaju. Upijaju i te loše obrasce ponašanja. Tako će i ona juriti preko ceste mimo zebre, jer su vidjeli roditelje kako to rade. Ne paze što se oko njih događa. Rezultat je zastrašujuć broj različitih opasnih situacija - svakodnevno na našim cestama: "Općenito, loša nam je kultura ponašanja u prometu. Mislim da bi svako toliko trebali svi pod obavezno otići na ponavljanje propisa…"

Nije loš prijedlog. Više je sudionika ovog kraćeg istraživanja naglasilo potrebu za edukacijom djece kako da se ponašaju u prometu. Da se prometna edukacija u školski program uključi kao obvezan sadržaj. Ili uz redovne vanjske radionice na poligonima. Naravno, uz potrebu da mi, odrasli, pružimo ispravan primjer djeci. To je najbolja prometna prevencija. I tu dolazimo do korijena hrvatskog prometnog problema – naša prometna edukacija većinom je pala roditeljima na leđa. A često oni sami ili ne znaju ili ne žele svojoj djeci pružiti pravi prometni primjer. Dovoljno je reći da električni romobili – iako su unijeli priličan kaos na ceste i iako nepažljivom vožnjom na njima puno mladih zadobije nagnječenje mozga i lomove kostiju – nisu glavni krivac za nesreće koje su u Hrvatskoj odnijele dječje živote. U Hrvatskoj već godinama najviše djece pogiba tamo gdje bi trebala biti najsigurnija. Ginu u autima svojih roditelja, bez dječje sjedalice i bez sigurnosnog pojasa.