Roditelji djevojčice prevezene s policijskom pratnjom do Zagreba: 'Teško je naći riječi hvale'

Dramatična utrka s vremenom, koja je jednoj malenoj djevojčici doslovce značila život, odigrala se proteklog ponedjeljka na relaciji Osijek – Zagreb. Osječka Hitna pomoć dobila je žurni zadatak da životno ugroženo dvogodišnje dijete što prije preveze iz KBC-a Osijek u zagrebački KBC Rebro. Instinkt je vozaču kola Hitne pomoći govorio kako taj put neće dobro proći jer je izvješće HAC-a pokazivalo da su kod Križa radovi na cesti u dužini od čak 19 i pol kilometara i tom se dionicom vozi “utišano”, odnosno brzinom od 20 do 40 kilometara na sat. Vozaču je bilo jasno kako se pod tim uvjetima ne mogu zaputiti za Zagreb jer moraju proći taj put što je prije moguće kako bi malenom bolesniku spasili život. Posegnuo je, stoga, za brojem telefona Prve postaje prometne policije u Heinzelovoj ulici u Zagrebu i zamolio da ih policijski službenici preprate taj kritični dio puta do Zagreba. Riječ je, inače, o profesionalnom vozaču koji je radio i u vojnoj policiji, vozio je i kamione, a posljednjih 18 godina radi u zdravstvenom sustavu.

Zaputili su se prema glavnome gradu, praćeni jakom kišom. Kada su stigli do Križa, laknulo im je što su ispred sebe ugledali policijskog službenika, za čiji angažman imaju samo riječi hvale, kao i za cijelu PP, a koji ih je potom pod sirenama dopratio do zagrebačke bolnice.

VIDEO Dramatična akcija spašavanja: Hitna pomoć s policijskom pratnjom prebacuje dijete iz KBC-a Osijek na Rebro

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Kako to već biva, nije ni to glatko teklo. U blizini KBC-a Dubrava naišli su na prometnu nesreću u kojoj su sudjelovala četiri vozila, što je izazvalo užasnu gužvu i zastoj na cesti. Probili su se nekako kroz taj prometni čep i stigli do Rebra. No, u tom trenutku, kada su već ugledali bolnicu, djetetovo se stanje dodatno zakompliciralo i doživjelo je arest. Uslijedila je nova drama, započela je reanimacija, a uz osječki medicinski tim, u pomoć su priskočili i liječnici iz zagrebačke bolnice. Dijete je uspješno reanimirano i stabilizirano.

Iako je gotovo svaka njihova intervencija na terenu izuzetno stresna jer o njima nerijetko ovise tuđi životi, dva sata i osam minuta vožnje od Osijeka do Zagreba za tročlanu su ekipu u kolima Hitne pomoći bili su izrazito i profesionalno i emotivno zahtjevni. S djetetom u kolima Hitne pomoći, dakle, bili vozač, medicinski tehničar i liječnik. No, laknulo im je kada su doznali da je dijete dobro.

Odmah su svi zajedno, s policajcem, otišli zajedno na kavu kako bi došli sebi i pripremili se za povratak u Slavoniju. Djevojčica je operirana i ostala na liječenju u KBC-u Rebro. Roditelji joj nisu ni slutili kakva se drama događa na putu od Osijeka do Zagreba…

- Teško je naći riječi hvale kojima bismo svima zahvalili. Zbog plućnih problema, kći je u osječkoj bolnici završila u subotu, a u ponedjeljak joj se stanje pogoršalo jer je postalo ugroženo i srce. Rekli su nam kako je sve pripremljeno za Hitan transport u Zagreb, a bilo je to oko 14 sati. Hitna je krenula, a mi za njima – ispričali su roditelji koji su cijelim putem strahovali.

Što se sve zbivalo u kolima Hitne pomoći, doznali su kada je priča o sjajnoj reakciji osječkih “hitnjaka” izašla u medijima.

- Stanje joj je za sada pod kontrolom, moramo vjerovati u sretan ishod – zaključuju roditelji.