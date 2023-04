VIDEO Osječka Hitna pomoć s policijskom pratnjom jurila do Zagreba kako bi spasili život djeteta

Dramatična utrka s vremenom, koja je jednom malenom djetetu doslovce značila život, odigrala se proteklog ponedjeljka na relaciji Osijek – Zagreb. Kako doznajemo, osječka Hitna pomoć dobila je zadatak da životno ugroženo dvogodišnje dijete što prije preveze iz KBC-a Osijek u KBC Rebro.

- Instinkt mi je govorio kako taj put neće dobro proći jer je izvješće HAC-a pokazivalo da su kod Križa radovi na 19 kilometara ceste pa se vozi “utišano”, odnosno brzinom od 20 do 40 kilometara na sat. Nama to ništa ne znači - ispričao nam je Luka Novaković, vozač hitne pomoći. Vozaču je bilo jasno kako se pod tim uvjetima ne mogu zaputiti za Zagreb jer moraju proći taj put što je prije moguće kako bi malenom bolesniku spasili život. Posegnuo je, stoga, za brojem telefona policijske postaje u Heinzelovoj ulici u Zagrebu i zamolio da ih policijski službenici preprate taj kritični dio puta do Zagreba.

Kada su stigli do Križa, ugledali su ispred sebe policijskog službenika, za čiji angažman imaju samo riječi hvale, i on ih je, pod sirenama, dopratio do zagrebačke bolnice. Kako to već biva, nije ni to glatko teklo. U blizini KBC-a Dubrava naišli su na prometnu nesreću u kojoj su sudjelovala četiri vozila i, posljedično, veliku gužvu. Probili su se kroz taj prometni čep i stigli do Rebra. No, u tom trenutku, kada su već ugledali bolnicu, djetetovo se stanje dodatno zakompliciralo. Bila mu je potrebna reanimacija, a uz osječki medicinski tim, u pomoć su priskočile i liječnici iz zagrebačke bolnice. Dijete je uspješno reanimirano i stabilizirano. Dva sata i osam minuta vožnje od Osijeka do Zagreba za tročlanu su ekipu u kolima Hitne pomoći bili izrazito stresni, no laknulo im je kada su doznali da je dijete dobro.

- Nismo odmah išli kući, nego smo zajedno s policajcem otišli na kavu kako bi došli sebi i pripremili se za povratak u Slavoniju. Sjedili smo tako sat i pol, a zaista bih pohvalio policajca i sve njegove kolege u Heinzelovoj koji su se odazvali na naš poziv i zaista pomogli da sve završi dobro - rekao nam je.