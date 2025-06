Robotski kućni ljubimci prava su atrakcija: Švrćo je stigao iz Kine, ne laje i ne treba ga hraniti, a brzo uči

Brođani koji su ovih dana šetali središtem grada iznenadili su se ugledavši na ulicama neobično stvorenje od plastike koje podsjeća na psa. Da, to je doista bio kućni ljubimac, ali ne dlakavi na kakve smo naviknuli, nego robotski pas podrijetlom iz Kine. On ne vrši nuždu, ne laje te ga ne trebate ni hraniti, a ni šetati.

Robotski pas Švrćo obišao je gradski korzo, tvrđavu i savsko šetalište i znatiželjno njuškao. Informatička udruga INNCRO-IT nabavila ga je u suradnji s partnerima iz Kine. Sada ga razvijaju unutar udruge, uz potporu umjetne inteligencije. Pokušavaju ga naučiti naredbe koje su im potrebne za edukaciju i promociju.

Nije samo igračka

Samo je ljudska mašta ograničenje u izboru Švrćinih namjena, a ključni elementi su mu senzori koji se aktiviraju ili dodatno ugrađuju. Iako određeni dio funkcija već radi samostalno i pas sam odlučuje, još nije spreman za umjetnu inteligenciju i samostalno korištenje na javnim površinama kako ne bi došlo do ozljeda. Švrćo je dizajniran da oponaša pravog psa, a napravljen je od kombinacije mehaničkih, elektroničkih i softverskih komponenti. Na ulici su mu se veselili svi prolaznici, osobito djeca, a drugi psi gledali su ga u čudu.

– Moje ime je Švrćo. Tvrdoglavo sam tehnološko četveronožno biće i ponosni suradnik na projektu PanonSTEM. Upravo sam dotrčao u Slavonski Brod. A što je to STEM? Jesu li to neki moji prijatelji? Hm, još nisam siguran... Poslali su me na neki STEM dan. STEM znači koristiti znanje za rješavanje problema. Pomalo shvaćam... možda to i nisu neki moji prijatelji, ali – možda postanu – poručio je Švrćo u promidžbenom videu udruge INNCRO-IT.

Fascinantni robotski pas napravljen je kako bi donio revoluciju u različitim granama industrije i sektorima. Iako nije unikatan nego komercijalni proizvod, njegova jedinstvenost leži u programiranju i načinu na koji se koristi. Robotski psi izrađuju se u različite svrhe. Mogu se koristiti kao igračke, za društvo starijim osobama, osobama s invaliditetom, ali isto tako i u obrazovanju, istraživanju, vojnoj industriji. Primjerice, kompanije poput Boston Dynamicsa razvile su robote poput Spota, koji izgledaju i kreću se kao psi, a koriste se za patroliranje, prikupljanje podataka u opasnim okružjima i obavljanje zadataka koji bi bili rizični za ljude.

Švrćo je simpatičan i privlačan oku, ali on nije samo igračka. Ima vrlo ozbiljnu svrhu te se koristi kao edukacijska platforma, a može poslužiti i u potencijalno opasnim situacijama kao sredstvo za spašavanje ljudskih života. Poanta je da platforma bude autonomna, bez ljudske intervencije te da uz minimalno održavanje izvršava zadatke prema svojem programu i snalazi se na nepoznatom terenu. U konačnici, Švrćo predstavlja ne samo tehnološki napredak, već i budućnost u kojoj će umjetna inteligencija korjenito promijeniti načine na koje surađujemo s tehnologijom, potičući inovacije i promjene u različitim industrijama.

– Ljudi često imaju negativne stavove prema novoj tehnologiji. Međutim, Švrćo je izrazito koristan u različitim situacijama poput spašavanja žrtava iz različitih nepogoda kao što su potres ili požar, kako ne bismo morali riskirati ljudske živote. Trenutačno služi kao edukacijska platforma za sve kategorije pri čemu ga djeca programiraju te uz pomoć lider senzora skeniraju, mapiraju 3D područja koja ćemo poslije iskoristiti za 3D ispis – objašnjava Roko Lukenda, predsjednik udruge.

Švrćo je bio najveća atrakcija velikog STEM dana na slavonskobrodskom Korzu, manifestacije na kojoj je predstavljen 294 tisuća eura vrijedan projekt PanonSTEM. Cijeli dan bio je ispunjen znanošću, tehnologijom, robotikom, 3D printerima, kemijskim eksperimentima, pametnim uređajima, edukativnim radionicama i svim onim što čini svijet pametnim i uzbudljivim.

Znanost, tehnologija i dobra energija

Osim Švrće, posjetitelji su mogli proučiti interaktivni pano s umjetnom inteligencijom, 3D olovke, logičke izazove. Pritom su uživali u raznovrsnim interaktivnim radionicama, demonstracijama tehnologije i edukativnim sadržajima koji su približili STEM svijet svim uzrastima. Mali i veliki znatiželjnici upoznali su budućnost iz prve ruke te poručili kako STEM nije dosadan nego zabavan, glasan, šaren i pun akcije. Cilj je ove manifestacije popularizirati znanost i tehnologiju, posebno među mladima.

– STEM je relativno nov pojam koji prije nije bio toliko prepoznat od građana, a danas imamo sve više djece koja su zainteresirana i uključena u STEM područje. Međutim, naglasak je na tome kako ispravno pristupiti STEM području, ispravno koristiti sve moguće tehnologije, razumjeti znanost i matematiku na jednostavan način te u konačnici postati inženjer – poručio je Lukenda.