Cijeli roj dronova uznemirio Nijemce. Iscurio interni dopis Vlade o noćnim letu iznad kritičnih objekata: 'Kretali su se koordinirano'

Pozadina nekoliko viđenja dronova iznad Schleswig-Holsteina sada je mnogo ozbiljnija nego što se prvobitno mislilo. Prema informacijama koje donosi DER SPIEGEL, vlasti istražuju sumnju da su bespilotne letjelice krajem prošlog tjedna ciljano preletjele ključne objekte kritične infrastrukture, uključujući elektranu, Sveučilišnu kliniku u Kielu, pa čak i sjedište pokrajinske vlade.

Prema internom izvještaju, u četvrtak oko 21 sat, dvije male letjelice viđene su iznad kompleksa vojne jedinice Thyssenkrupp. Ubrzo nakon toga, primijećen je "skup dronova s majčinskim dronom" iznad Sveučilišne klinike u Kielu. Kratko nakon 22 sata, slična formacija viđena je iznad obalne elektrane i na Sjeverno-baltičkom kanalu.

Kasnije, iznad Kieler Förde uočena je velika stacionarna letjelica, kao i nekoliko manjih dronova. Spominje se i da je Landeshaus Kiel, sjedište pokrajinskog parlamenta, bilo preletano, a također je zabilježen i izvidnički let dronova iznad rafinerije Heide, koja opskrbljuje zračnu luku Hamburg s kerozinom.

U izvještaju se navodi da je državna policija primijetila kako dronovi lete paralelnim putanjama, vjerojatno s ciljem preciznog mjerenja objekata na zemlji. Prema tom dokumentu, dronovi su preletjeli veliki dio Sjeverno-baltičkog kanala od istoka prema zapadu. Pokrajinska vlada bila je vrlo suzdržana u komunikaciji nakon incidenta. Ministrica unutarnjih poslova Schleswig-Holsteina, Sabine Sütterlin-Waack, izvijestila je da se provodi istraga zbog sumnje u špijunažu, ali nije otkrila detalje o ruti dronova iznad objekata kritične infrastrukture. Ni Savezno ministarstvo unutarnjih poslova nije iznosilo nikakve detalje početkom tjedna.

Viđenja dronova iznad Schleswig-Holsteina nisu bila jedini sigurnosni incidenti prošlog tjedna. Prema informacijama SPIEGELA, također su primijećeni sumnjivi dronovi iznad vojnog objekta Bundeswehrea u Sanitzu, Mecklenburg-Vorpommern, a dan kasnije dogodio se sličan incident iznad vojnog zapovjedništva u Rostocku.

U ponedjeljak je savezna policija ponovno primijetila nekoliko sumnjivih dronova u području prekomorskog pristaništa u Rostocku. Dronovi su se kretali "koordinirano i povezano", kako stoji u izvještaju vlasti, a radilo se o velikim kvadrokopterima težine više od 2,5 kilograma. Nisu mogli biti identificirani piloti dronova.

Ova viđenja podsjećaju na slične incidente u Danskoj, gdje su nedavno također viđeni veći dronovi, zbog čega je privremeno obustavljen rad zračnih luka. Danske vlasti nisu isključile mogućnost da su događaji povezani s provokacijama iz Rusije.

Zbog učestalih viđenja nepoznatih dronova, Savezna vlada planira uspostaviti zajednički centar za obranu, koji će uključivati policijske vlasti i Bundeswehr, a vjerojatno će biti smješten u saveznom ministarstvu unutarnjih poslova. Ministar unutarnjih poslova, Alexander Dobrindt, izjavio je da prijetnja može biti ocijenjena kao "visoka" te je naglasio da je nužno brzo poduzeti mjere.

Također, Dobrindt planira uputiti zakon koji bi omogućio Bundeswehru da u nuždi obara dronove, što trenutno nije moguće osim u okolici vojarni. Najveći problem ostaje pravovremeno otkrivanje dronova, jer se oni na konvencionalnim radarima često ne pojavljuju, a obično se otkrivaju samo vizualnim kontaktom.