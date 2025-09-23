Od golemog njemačkog budžeta za vojsku tek 'mrvice' idu Amerikancima

Berlin se sprema pokrenuti masivan program ponovnog naoružavanja, no novi plan nabave otkriva strateški zaokret koji će odjeknuti s obje strane Atlantika. U razdoblju od rujna 2025. do prosinca 2026., Njemačka planira odobriti ugovore vrijedne gotovo 83 milijarde eura, ali uz presedan u raspodjeli sredstava. Nevjerojatnih 92 posto novca bit će usmjereno prema europskoj industriji, dok je za američke proizvođače oružja namijenjeno svega 8 posto, odnosno oko 6,8 milijardi eura. Ova odluka izravan je udarac predsjedniku Donaldu Trumpu, koji je pojačao pritisak na europske saveznike da nastave s kupnjom američkog oružja, čineći njemački plan jasnom porukom o novom strateškom smjeru Berlina.

Glavnina njemačkog obrambenog proračuna ostat će unutar Europe, financirajući niz kapitalnih projekata. Najskuplja stavka je program novih fregata F-127, procijenjen na vrtoglavih 26 milijardi eura, koje će graditi njemački TKMS. Značajna sredstva idu i kopnenim snagama, s planiranom nabavom dodatnih oklopnih vozila Boxer za 3,4 milijarde eura od tvrtki Rheinmetall i KNDS, te 3,8 milijardi eura za novi lovac na tenkove. Zrakoplovstvo dobiva veliku injekciju kroz program Eurofighter Tranche 5, za koji je predviđeno 4 milijarde eura za nove zrakoplove i dodatnih 1,9 milijardi za modernizaciju radara, čime Berlin jasno pokazuje da se oslanja na postojeću europsku flotu borbenih aviona koju gradi konzorcij na čelu s Airbusom.

U ovoj novoj raspodjeli, američki obrambeni divovi dobivaju tek sporednu ulogu. Najveće stavke su projektili Patriot tvrtke Raytheon vrijedni 5,1 milijardu eura te torpeda za zrakoplove P-8A. To je dramatičan zaokret s obzirom na to da je Njemačka donedavno bila jedan od najvećih kupaca američkog oružja, s preko 17 milijardi dolara odobrenih nabava od 2020. do 2024. Odluka Berlina u izravnoj je suprotnosti s očekivanjima predsjednika Trumpa, koji je najavljivao da će EU kupiti "ogromne količine" američkog oružja. Dok su, prema podacima instituta Politico, europske članice NATO-a u proteklom razdoblju čak 64 posto oružja kupovale od SAD-a, Njemačka sada šalje signal da prioritet daje jačanju vlastite i europske industrijske baze.

Plan nabave ne staje na velikim platformama, već obuhvaća sveobuhvatnu modernizaciju koja dotiče svaki segment oružanih snaga. Protuzračna obrana jedan je od ključnih prioriteta, s ulaganjima u dodatne jedinice njemačkog sustava IRIS-T SLM, brodske projektile i rakete kratkog dometa. Na popisu se nalazi i politički osjetljiv program modernizacije krstarećih raketa Taurus vrijedan 2,3 milijarde eura, čiju isporuku Kijev uporno traži. Plan također uključuje stotine milijuna eura za nadogradnju postojećih fregata, nove kamione, radio-uređaje, bespilotne letjelice i streljivo svih kalibara, što sve zajedno čini koherentan napor za potpunu obnovu i jačanje Bundeswehra za buduće izazove.