HLADAN TUŠ ZA TRUMPA

Od golemog njemačkog budžeta za vojsku tek 'mrvice' idu Amerikancima

VL
Autor
Vecernji.hr
23.09.2025.
u 13:54

Njemačka je predstavila plan vojne nabave vrijedan gotovo 83 milijarde eura, signalizirajući dramatičan zaokret prema europskoj obrambenoj industriji. Ovaj potez predstavlja značajan udarac za administraciju predsjednika Donalda Trumpa, koja je očekivala nastavak masovne kupnje američkog naoružanja.

Berlin se sprema pokrenuti masivan program ponovnog naoružavanja, no novi plan nabave otkriva strateški zaokret koji će odjeknuti s obje strane Atlantika. U razdoblju od rujna 2025. do prosinca 2026., Njemačka planira odobriti ugovore vrijedne gotovo 83 milijarde eura, ali uz presedan u raspodjeli sredstava. Nevjerojatnih 92 posto novca bit će usmjereno prema europskoj industriji, dok je za američke proizvođače oružja namijenjeno svega 8 posto, odnosno oko 6,8 milijardi eura. Ova odluka izravan je udarac predsjedniku Donaldu Trumpu, koji je pojačao pritisak na europske saveznike da nastave s kupnjom američkog oružja, čineći njemački plan jasnom porukom o novom strateškom smjeru Berlina.

Glavnina njemačkog obrambenog proračuna ostat će unutar Europe, financirajući niz kapitalnih projekata. Najskuplja stavka je program novih fregata F-127, procijenjen na vrtoglavih 26 milijardi eura, koje će graditi njemački TKMS. Značajna sredstva idu i kopnenim snagama, s planiranom nabavom dodatnih oklopnih vozila Boxer za 3,4 milijarde eura od tvrtki Rheinmetall i KNDS, te 3,8 milijardi eura za novi lovac na tenkove. Zrakoplovstvo dobiva veliku injekciju kroz program Eurofighter Tranche 5, za koji je predviđeno 4 milijarde eura za nove zrakoplove i dodatnih 1,9 milijardi za modernizaciju radara, čime Berlin jasno pokazuje da se oslanja na postojeću europsku flotu borbenih aviona koju gradi konzorcij na čelu s Airbusom.

U ovoj novoj raspodjeli, američki obrambeni divovi dobivaju tek sporednu ulogu. Najveće stavke su projektili Patriot tvrtke Raytheon vrijedni 5,1 milijardu eura te torpeda za zrakoplove P-8A. To je dramatičan zaokret s obzirom na to da je Njemačka donedavno bila jedan od najvećih kupaca američkog oružja, s preko 17 milijardi dolara odobrenih nabava od 2020. do 2024. Odluka Berlina u izravnoj je suprotnosti s očekivanjima predsjednika Trumpa, koji je najavljivao da će EU kupiti "ogromne količine" američkog oružja. Dok su, prema podacima instituta Politico, europske članice NATO-a u proteklom razdoblju čak 64 posto oružja kupovale od SAD-a, Njemačka sada šalje signal da prioritet daje jačanju vlastite i europske industrijske baze.

Plan nabave ne staje na velikim platformama, već obuhvaća sveobuhvatnu modernizaciju koja dotiče svaki segment oružanih snaga. Protuzračna obrana jedan je od ključnih prioriteta, s ulaganjima u dodatne jedinice njemačkog sustava IRIS-T SLM, brodske projektile i rakete kratkog dometa. Na popisu se nalazi i politički osjetljiv program modernizacije krstarećih raketa Taurus vrijedan 2,3 milijarde eura, čiju isporuku Kijev uporno traži. Plan također uključuje stotine milijuna eura za nadogradnju postojećih fregata, nove kamione, radio-uređaje, bespilotne letjelice i streljivo svih kalibara, što sve zajedno čini koherentan napor za potpunu obnovu i jačanje Bundeswehra za buduće izazove.

