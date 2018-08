Rješenje za Uljanik i 3. Maj možemo potražiti u privatizaciji Viktora Lenca i Brodosplita

Ministar gospodarstva, poduzetništva i obrta Darko Horvat izjavio je u četvrtak da danas nije dan odluke za Uljanik, a kako se zajedničkim snagama u sljedećih nekoliko dana treba donijeti rješenje.

Na pitanje novinara je li danas "dan D" za Uljanik, Horvat je odgovorio niječno, kazavši da se razgovara i da će se još razgovarati.

"S obzirom na to koliko problem brodogradnje traje i nastaje u Hrvatskoj siguran sam da se jednostavnim mehanizmom u jednom danu on neće niti moći riješiti", kazao je Horvat novinarima prilikom dolaska u zgradu Vlade na sastanak s upravom Uljanika.

Upitan koliko Uljanik može ovako izdržati a da ne ode u stečaj, odgovorio je da je prema hrvatskom zakonodavstvu to tri mjeseca.

Na pitanje smatra li da je moguće da izdrži tri mjeseca, Horvat je kazao da nije te da se zato i traži rješenje.

Upitan koji bi to bio model za pomoć Uljanik Grupi, s obzirom na to da je već ranije utvrđeno da u tome ne mogu sudjelovati CERP i HBOR, ministar je rekao da on o CERP-u nije niti razmišljao, s obzirom na to da je to ministar državne imovine Goran Marić rezolutno otklonio.

Kada je pak riječ o HBOR-u, Horvat je danas novinarima uoči sjednice Vlade kazao da u ovom trenutku unutar rješenja koja ta razvojna banka može ponuditi "jednostavno nema zakonskog okvira" na temelju kojeg bi se bez bilo kakvog realnog kolaterala izdala pozajmica ili novi kredit strateškom partneru ili Uljaniku.

Horvat je poručio je da se nalazimo u jednoj vrlo osjetljivoj fazi gdje Europska komisija prati i medijska izvješća, kao i ona Vlade. Pritom je pozvao novinare na kolegijalnost, kako bi se objema stranama olakšalo, te da se u nekoliko sljedećih dana zajedničkim snagama, na dobrobit prvenstveno radnika Uljanika i 3. Maja, iznađe rješenje koje će biti "najjeftinije za RH, da bude najmanje kolateralnih žrtava a da brodogradnja u Puli i Rijeci opstane".

Ministar Horvat je danas uoči sjednice Vlade poručio da ona želi opstanak brodogradnje i u Rijeci i u Puli, ali ne na ovakav način te da će nakon današnje prezentacije Upravi i strateškom partneru modela unutar kojih se traže rješenja Vlada biti spremna za konačnu odluku.

"Nakon današnjeg dana, i prezentacije i samoj upravi i nakon toga strateškom partneru modaliteta unutar kojih tražimo rješenje, mislim da ćemo biti spremni i za konačnu odluku što i kako s Uljanikom i 3. Majem", rekao je Horvat na ulasku u Banske dvore.

Kazao je da Vlada u ovom trenutku razmišlja i želi opstanak brodogradnje i u Rijeci i u Puli, ali ne na ovakav način.

"Mi želimo da brodogradnja postane profitabilna. Dokaz tome su nam i Viktor Lenac i Brodosplit. I u modelima privatizacije koje su prošli i Viktor Lenac i Brodosplit tražimo rješenje i za Pulu i za Rijeku", izjavio je Horvat.

>> Pogledajte štrajk radnika Uljanika