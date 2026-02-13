VIDEO Marijan Pavliček: Realnost je da će Ukrajina ostati bez teritorija, nije pravedno ni što postoji Republika Srpska!

Gost podcasta Bobu Bob! Večernjeg TV-a gradonačelnik Vukovara i predsjednik Hrvatskih suverenista Marijan Pavliček komentirajući financijsko stanje u gradu heroju, u kojem je zbog prijetnje bankrota uvedena štednja rezanjem plaća i ostalih troškova, kaže kako je, stanje sada dobro. Iako, i dalje mu nije jasno zašto bivši gradonačelnik, kojemu je svojedobno bio i zamjenik, i dalje inzistgira na dovršetku tog projekta.

"Sjećam se kao jučer, ja sam mu bio zamjenik. Bili smo na obilasku jedne višestambene zgrade gdje je Grad sufinancirao energetsku učinkovitost pa je on rekao evo vidiš ovdje će niknut, vidi se s vrha zgrade, nova ekonomska škola. Ja sam rekao, bojim se da će nas ekonomska škola odvesti u bankrot, hajmo mi odustati dok je vrijeme. Ma ne, ti nemaš viziju, rekao je. Ti imaš rekoh, ali bojim se da ćemo otići u bankrot. Nisam znao da ću ja biti ovdje kada dolazi ta faza, hajmo reći posljedica lošeg poslovanja".

Pavliček kaže da ne misli da se radi o muljaži već nemaru jer se Penava ponašao kao "pijani milijarder". Bivšeg gradonačelnika bi, misli Pavliček, mogla koštati afera s kupovinom glasova na prošlim izborima zbog čega je DP prijavljen DORH-u, a on vjeruje da će Ivan Turudić napraviti svoj posao.

"Znamo tko je sudjelovao u kupovini glasova i sve vodi ka Ivanu Penavi. Znači doslovno ka Ivanu Penavi. Iza toga stojim odgovorno. Znači, jedan kroz jedan i očekujem da se taj slučaj razriješi do kraja. I nemam namjeru s njim nikad više sjediti ni razgovarati. -Prema ovome što kažete, on bi mogao biti procesuiran? - Neki suci odrade svoj posao. Ja tu problema nikakvih nemam. Znam dobro da je sudjelovao u kupovini glasova. To odgovorno tvrdim kao gradonačelnik.

Bez obzira na to što s Penavom više ne razgovara, Pavliček bi mogao nakon sljedećih izbora s njim u potencijalno novu Vladu Andreja Plenkovića. Kaže da DP, ako i bude postojao jer će ga HDZ staviti na listu, neće imati bitnog utjecaja. Partneri Vukovarske koalicije, kaže Pavliček, ne mogu biti SDP i MOŽEMO, ali HDZ može. Dodaje da je realan i da zna njihova opcija neće biti prva na desnici, ali će, siguran je, biti ona koja će donijeti prevagu. S lijeva, dodaje predsjednik Hrvatskih suverenista, ionako ne vidi nikoga tko bi mogao biti premijer jer Andrej Plenković nema konkurencije. To se ,dodaje, pokazalo pri organizaciji dočeka rukometaša.

"Ma što god ja mislio Andreju Plenkoviću, on je njih matirao. Znači, s jednim potezom on je hladno matirao tu lijevu oporbu u sekundi. -Koliko je matirao vas s desnice, jer tu je zabilježen pad i Mosta i Domovinskog pokreta. Vas u ovom istraživanju i nema? Ispada da vas je pojeo za doručak sve. - Očigledno je dobio, pogotovo u tom desnom kolničkom spektru. To se vidi po ovim anketama. I tu ja nemam problem to priznati, to je vidljivo. Na nama je, naravno, da se izborimo za svoje mjesto pod suncem. -Hoće li vas on uopće sutra u odnosu na neke izbore i trebati jer kažu da je njegova cijela deviza da desnicu na neki način ukloni, odnosno pokupi te glasove za sebe? Mislim da teško.Jer, gledajte razlika u političkom djelovanju nas i aktualne vlasti je u tome da aktualna vlast još uvijek previše popušta prema briselskim moćnicima, nema svoj stav."

Pavliček kaže da se ne slaže s HDZ-om o nizu stvari, poput financiranja obrane Ukrajine koje bi drastično smanjio kao i funkcioniranja Europske unije gdje misli da treba imati čvršći stav. Priznaje da je to bliže onome što misli Zoran Milanović te da on nema i neće imati problem to reći u nekoj mogućoj koaliciji s HDZ-om.

Bit će to vrlo vjerojatno bolno za Ukrajinu, ali protiv velikih, povijest je pokazala, jednostavno se ne može. To nije pravedno. Daleko od toga da je to pravedno. Ja sam profesor povijesti. Ali, gledajte. Je li pravedno što postoji Republika Srpska u BiH na 49 posto teritorija? Nije pravedno. -Ne bojite se da će vas nazvati rusofilom zbog ovakvih stavova kao što su predsjednika Milanovića kada je rekao da je realno odnos snaga takav i takav? - To je realnost. Do toga će na kraju doći. To je realnost. -Mislite da će Ukrajina morati odustati od nekih svojih teritorija? Mislim da će na kraju morati. Nažalost.

Marijan Pavliček govorio je i tome kada će ponovno u Sabor, kako vraća dvije i pol tisuće eura kredita i uzima li njegova supruga još potporu grada za male iznajmljivače.