Stiže nagli preokret: Nakon kratkog proljeća ponovno olujno jugo, pljuskovi i snijeg

Nakon gotovo proljetnih dana, predstojeći vikend i početak novog tjedna donose kratkotrajni povratak zime. Promjena će biti prolazna, ali osjetna. U subotu nas očekuje iznadprosječna toplina, jako do olujno jugo, na moru moguće i pijavice te sve češća kiša. Na Jadranu i u njegovoj blizini oborina će mjestimice biti obilnija, a osobito na jugu Hrvatske postoji rizik urbanih i bujičnih poplava. Potom slijedi zahlađenje. Na kopnu mjestimice i uz temperature ispod nule, osobito u gorju gdje je moguć snijeg, dok će na obali zapuhati jaka i olujna bura te tramontana. U subotu će u Slavoniji, Baranji i Srijemu biti osjetno toplije od prosjeka za sredinu veljače, uz slab do umjeren jugoistočnjak. Prijepodne će biti djelomice sunčano, ponegdje uz maglu, a tijekom dana postupno sve oblačnije uz sve češću kišu. Slično i u središnjoj Hrvatskoj - u prvom dijelu dana uglavnom suho, mjestimice maglovito, a poslijepodne sve kišovitije. Jutarnje temperature kretat će se od 1 do 4 °C, a dnevne između 12 i 14 °C.

Na sjevernom Jadranu oko podneva se očekuje oko 13 °C, dok će u Gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Istre temperature biti između 7 i 10 °C, slično kao jutarnje vrijednosti uz more. U gorju će jutro biti malo iznad 0 °C. Prevladavat će oblačno vrijeme s čestom kišom, mjestimice i izraženijim pljuskovima s grmljavinom. U višim predjelima gorja moguć je i snijeg, jer će poslijepodne stići zahlađenje i bura, koja će u noći na nedjelju ponegdje imati olujne udare te zamijeniti jugo. U Dalmaciji će puhati većinom jako, mjestimice i olujno jugo, uz valovito i jače valovito more. Kiša će biti česta, lokalno i obilna, praćena grmljavinom, a moguće su i pijavice. Jutarnje temperature uz obalu bit će od 7 do 10 °C, u unutrašnjosti od 2 do 5 °C, dok će dnevne dosezati između 11 i 14 °C, prognozira Zoran Vakula za HRT. Na krajnjem jugu Hrvatske zadržat će se razmjerno toplo, ali je izdano narančasto upozorenje zbog mogućih urbanih i bujičnih poplava uslijed obilne kiše i jakog do olujnog juga.

Foto: DHMZ

U nedjelju će vrijeme biti promjenjivo, a na većem dijelu Jadrana zapuhat će bura, na sjeveru ponegdje i olujna. Osim povremene kiše, podno Velebita može pasti i snijeg. Veći dio zemlje je pod žutim meteoalarmom, dok je središnja Hrvatska pod zelenim, što upućuje na nastavak nestabilnog vremena, vjetra i oborina te lokalno nepovoljne uvjete, osobito na Jadranu i uz njega. U hladnijem ponedjeljku moguće su povremene oborine, a potom od utorka vjerojatno stabilnije i sunčanije vrijeme, uz buru i tramontanu. Na kopnu će do utorka prevladavati promjenjivo vrijeme, mjestimice s kišom, a ponegdje i sa snijegom, osobito u istočnoj i Gorskoj Hrvatskoj. Bit će osjetno hladnije nego prethodnih dana, u nedjelju i zbog umjerenog do jakog sjevernog i sjeverozapadnog vjetra, a od nedjelje navečer očekuju se i noćni te jutarnji minusi.

Foto: DHMZ