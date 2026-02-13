Naši Portali
STANJE NA CESTAMA

Kaos na zagrebačkoj obilaznici: Kilometarske kolone nakon prometne nesreće

VL
Autor
Vecernji.hr
13.02.2026.
u 07:44

Jutros vozače diljem Hrvatske dočekuju otežani uvjeti na cestama. Kolnici su mjestimice mokri, vlažni i skliski, a ponegdje dodatnu opasnost stvara magla. Zabilježeni su i mogući odroni, pa se svim sudionicima u prometu savjetuje povećan oprez, prilagodba brzine i održavanje sigurnosnog razmaka

Na zagrebačkoj obilaznici (A3) jutros se dogodila prometna nesreća između čvorova Ivanja Reka i Kosnica u smjeru Bregane, zbog čega se vozi usporeno, a kolona je duga oko 4 kilometra. Na autocesti A1 Zagreb-Ploče zbog radova kod čvora Split promet se odvija dvosmjerno uz ograničenje brzine od 60 km/h. Iz smjera Zagreba prema Dubrovniku obavezan je izlazak na čvoru Split, a zatvoren je izlazni krak čvora Split iz smjera Dubrovnika. Vozači se preusmjeravaju obilaznim pravcima.

Na A3 između čvorova Lužani i Slavonski Brod zapad promet se odvija dvosmjerno samo jednim kolnikom uz ograničenje brzine od 80 km/h, dok su odmorišta Kraljeva Velika privremeno zatvorena zbog radova. Dodatno, između Nove Gradiške i Lužana vozi se jednim trakom zbog zamjene zaštitne ograde. Na autocesti A6 Rijeka – Zagreb i A7 Rupa – Rijeka također su u tijeku radovi, pa se na više dionica vozi jednim trakom uz ograničenja brzine, a moguće su i povremene kolone, osobito u vršnim satima.

Na državnim cestama izdvajaju se radovi na brzoj cesti Solin-Klis, državnoj cesti DC1 kroz Sinj (privremena regulacija i obilazni pravci), kao i zatvaranja pojedinih dionica zbog sanacija i rekonstrukcija (npr. DC44 Livade – Istarske toplice, DC75 Novigrad – Poreč, DC62 Zagvozd – Vrgorac).

Na graničnim prijelazima očekuje se pojačan promet teretnih vozila, posebno na prijelazima Bajakovo, Tovarnik, Svilaj i Jasenovac, dok putnička vozila najviše čekaju na Stara Gradiška i Bajakovo. Vozače podsjećamo na obaveznu zimsku opremu na zimskim dionicama od 15. studenog do 15. travnja, kao i na obavezno korištenje svjetala tijekom dana. Hrvatski autoklub savjetuje dodatni oprez pri vožnji po mokrim i skliskim kolnicima te preporučuje informiranje o stanju na cestama prije polaska na put.
Ključne riječi
stanje na cestama HAK

Komentara 3

Pogledaj Sve
RA
RafaelZDS
07:48 13.02.2026.

Gdje je sada Tomašević i Možemo? Zašto nisu na zabilaznici i zašto šute?

LU
lukarak
08:45 13.02.2026.

Prokleti Tomasevic...

KL
klasiko
08:24 13.02.2026.

Glavne vijesti u HR: a u pritvor danas ide .... strašna nesreća... grozno nevrijeme dolazi. I onda se čude što se noninarstvo ukida. Pa za to ne treba ni AI.

