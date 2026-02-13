Kaos na zagrebačkoj obilaznici: Kilometarske kolone nakon prometne nesreće

Na zagrebačkoj obilaznici (A3) jutros se dogodila prometna nesreća između čvorova Ivanja Reka i Kosnica u smjeru Bregane, zbog čega se vozi usporeno, a kolona je duga oko 4 kilometra. Na autocesti A1 Zagreb-Ploče zbog radova kod čvora Split promet se odvija dvosmjerno uz ograničenje brzine od 60 km/h. Iz smjera Zagreba prema Dubrovniku obavezan je izlazak na čvoru Split, a zatvoren je izlazni krak čvora Split iz smjera Dubrovnika. Vozači se preusmjeravaju obilaznim pravcima.

Na A3 između čvorova Lužani i Slavonski Brod zapad promet se odvija dvosmjerno samo jednim kolnikom uz ograničenje brzine od 80 km/h, dok su odmorišta Kraljeva Velika privremeno zatvorena zbog radova. Dodatno, između Nove Gradiške i Lužana vozi se jednim trakom zbog zamjene zaštitne ograde. Na autocesti A6 Rijeka – Zagreb i A7 Rupa – Rijeka također su u tijeku radovi, pa se na više dionica vozi jednim trakom uz ograničenja brzine, a moguće su i povremene kolone, osobito u vršnim satima.

Na državnim cestama izdvajaju se radovi na brzoj cesti Solin-Klis, državnoj cesti DC1 kroz Sinj (privremena regulacija i obilazni pravci), kao i zatvaranja pojedinih dionica zbog sanacija i rekonstrukcija (npr. DC44 Livade – Istarske toplice, DC75 Novigrad – Poreč, DC62 Zagvozd – Vrgorac).

Na graničnim prijelazima očekuje se pojačan promet teretnih vozila, posebno na prijelazima Bajakovo, Tovarnik, Svilaj i Jasenovac, dok putnička vozila najviše čekaju na Stara Gradiška i Bajakovo. Vozače podsjećamo na obaveznu zimsku opremu na zimskim dionicama od 15. studenog do 15. travnja, kao i na obavezno korištenje svjetala tijekom dana. Hrvatski autoklub savjetuje dodatni oprez pri vožnji po mokrim i skliskim kolnicima te preporučuje informiranje o stanju na cestama prije polaska na put.