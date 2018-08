Plenković: Uljanik je privatna kompanija i odgovornost je na upravi

Na početku današnje sjednice Vlade, prve nakon ljetne stanke, premijer Andrej Plenković kazao je da je s ministrom turizma Garijem Cappelijem reizimirao dosadašnje rezultate u turizmu, ocijenivši da će ova vrlo uspješna turistička sezona prema svim pokazateljima biti bolja nego lanjska, koja je bila rekordna.

- Od 840 milijuna eura investicija u 2017., ove godine povećane su investicije na otprilike milijardu eura. Riječ je o održivom konceptu hrvatskog turizma s povećavanjem investicija u kvalitetu usluge hrvatskih destinacija.

Dosadašnji pokazatelji govore o rastu turističkih dolazaka od 5 posto, u noćenjima od 4 posto, u Hrvatsku je od početka godine pristiglo preko 14,6 milijuna koji su ostvarili 80 milijuna noćenja, a jako su dobre najave i za posezonu.

- Prema tome, svi ovi podaci upućuju da su rezultati hrvatskog turizma ove godine izuzetno ohrabrujući - ocijenio je Plenković.

Naglasio je da je situacija u brodogradilištima u ovom trenutku ključna gospodarska, socijalna i politička tema.

- Vlada prati situaciju u Uljaniku i 3. maju i u kontinuiranom je dijalogu. Još u siječnju smo, sukladno odluci i u dogovoru s Europskom komisijom, dala jamstvo od 700 milijuna kuna koje je kredit za sanaciju poslovanja i omogućila Uljaniku proteklih sedam mjeseci. Riječ je o privatnoj kompaniji i odgovornost je na upravi, to je jasno. Želimo da se sve ono što će se moći učiniti da se pomogne radnicima i kompaniji da bude u skladu s propisima. Brodogradnja je važna za nas, imamo dugu tradiciju - kazao je premijer te dodao:

- Brodogradnja je u zadnjih 10 godina sudjelovala u zaposlenosti 2 do 5 posto te u BDP-u s 0,8 do 1,8 posto, a u izvozu čak i do 10-15 posto. Zbog svoje specifičnosti, značajan dio industrije je pod ugovorima direktno vezan uz brodogradnju. No, brodogradnja je od osamostaljenja sufinancirana s 31,3 milijarde kuna. Veliki proces restrukturiranja brodogradnje započeo je i vodio se tijekom pristupanja Hrvatske Europskoj uniji. S krajem 2017. okončano je razdoblje državnih potpora za restrukturiranje. Razgovarat ćemo i s upravom Uljanika i s njihovim strateškim partnerom o pronalasku sredstava za isplate plaća radnicima i restrukturiranju. Cijelo vrijeme vodeći se temeljnim interesima, a to su: održivost radnih mjesta, funkcioniranje gospodarstva, ali prije svega postupanju u okviru onoga što nam zakoni dopuštaju.

Na dnevnom redu današnje sjednice od 19 točaka je, uz ostalo, prijedlog izmjena i dopuna Zakona o obnovljivim izvorima energije i visokoučinovitoj kogeneraciji, prijedlog izmjena i dopuna Zakona o energetskoj učinkovitosti te prijedlog dopune Zakona o tržištu toplinske energije.

Plenković je ocijenio kako su se ove godine pokazali uspješnima svi segmenti sustava domovinske sigurnosti u sprečavanju i gašenju požara, koji su uoči požarne sezone znatno unaprijeđeni, jer je ove godine broj požara smanjen za 75 posto, a opožareno je 98 posto hektara manje nego lani.

- Centar u Divuljama je na visokoj razini, učinkovit je, a podaci su izrazito ohrabrujući. Ove godine je čak 98 posto manje hektara opožareno u odnosu na 2017. Lani su bila ukupno 3682 požara, a do danas ih je bilo 1049, to je oko 75 posto manje - rekao je Plenković na početku Vladine sjednice osvrćući se na nedavni posjet Centru za koordinaciju, vođenje i gašenje požara u Divuljama.

- To je ogromno smanjenje i tu zahvaljujem svima, prije svega vatrogascima, policajcima, vojnicima, pripadnicima civilne zaštite, Hrvatske gorske službe spašavanja, Hrvatskom Crvenom križu, svima koji su ove godine bili angažirani u gašenju požara - kazao je.

Moramo biti zadovoljni s novim programom koji je usvojila Vlada i financijskim sredstvima koja su uložena, s unaprijeđenjem tehničkih sposobnosti - tu govorim o bespilotnim letjelicama, boljoj umreženosti s drugim dionicima, poput Hrvatskih šuma, Odašiljača i veza, Hrvatskih željeznica i Državnog hidrometeorološkog zavoda, rekao je Plenković.

Svi segmenti sustava domovinske sigurnosti u sprečavanju i gašenju požara ove su se godine pokazali izrazito funkcionalnim i to se već sada vidi na rezultatima, ocijenio je premijer.

- Posebna zahvala i pilotima naših kanadera, airtractora i onih koji su priskakali u pomoć u trenucima kada je došlo nešto većih požara, premda su svi oni bili vrlo brzo ugašeni i lokalizirani. Nadamo se da će tako ostati do kraja ljetnih mjeseci i vrućina - rekao je Plenković.