U ORGANIZACIJI VLADE

Ustavni sud odbio Mišićevu inicijativu zbog dočeka rukometaša, Tomašević će podnijeti ustavnu tužbu

Zagreb: Docek broncanih rukometasa
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
1/3
Autori: Večernji.hr, Andrej Matijašević/Hina
13.02.2026.
u 19:21

"Slijedom navedenog, Ustavni sud nije ocijenio da postoje pretpostavke za pokretanje postupka iz članka 104. Ustavnog zakona", zaključuje se u dopisu objavljenom na internetskoj stranici Ustavnog suda

Ustavni sud u petak je objavio kako “nije ocijenio da postoje pretpostavke” za pokretanje postupka koji je nakon vladinog preuzimanja organizacije dočeka brončanih rukometaša na središnjem zagrebačkom trgu zatražio predsjednik Gradske skupštine Matej Mišić (SDP). Mišić je 3. veljače od Ustavnog suda zatražio da se obrati javnosti priopćenjem u kojem bi iznio ustavnopravno stajalište o ograničavanju prava na lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu, što je, kako smatra, posljedica vladinog zaključka u vezi s organizacijom dočeka hrvatske rukometne reprezentacije.

Tvrdi da je tim zaključkom od 2. veljače Vlada RH zadirala u djelokrug Grada Zagreba, preuzimajući organizaciju javnog okupljanja bez suglasnosti odnosno dopuštenja grada, čime je prekršila samostalnost lokalne samouprave i načela diobe vlasti. Ustavni sud objašnjava da postupke iz odredbi na koje se Mišić pozvao ne pokreće “na zahtjev”, nego isključivo po njihovoj vlastitoj ocjeni kada uoče ozbiljan, strukturalni, dugotrajan poremećaj u pravnom poretku.

"Sporove o navodnim povredama jamstava propisanih ustavom Ustavni sud prvenstveno rješava kroz svoje odluke donesene u okviru postupaka pokrenutih na temelju ustavnih tužbi nositelja Ustavom zajamčenih prava ili na temelju postupaka pokrenutih na osnovu zahtjeva, odnosno prijedloga za apstraktnu ocjenu ustavnosti i zakonitosti pravnih akata", pojašnjava Ustavni sud.

Što se tiče izdavanja priopćenja i upozorenja Ustavni sud navodi da im je ta ovlast dana, "ali isključivo u okviru posebnih nadležnosti" nadzora nad ustavnošću i zakonitošću izbora, državnih referenduma i izbornih sporova. "Slijedom navedenog, Ustavni sud nije ocijenio da postoje pretpostavke za pokretanje postupka iz članka 104. Ustavnog zakona", zaključuje se u dopisu objavljenom na internetskoj stranici Ustavnog suda.

Tomislav Tomašević je najavio kako će zbog ove odluke u proceduru sljedeće sjednice Gradske skupštine, koja se održava 24.2., poslati prijedlog za podnošenje ustavne tužbe radi zaštite ustavnog prava na lokalnu samoupravu. Kako stoji u priopćenju, gradonačelnik Zagreba će Ustavnu tužbu podnijeti zbog  postupanja Vlade Republike Hrvatske oko dočeka rukometaša 2. veljače. "Danas je Ustavni sud odgovorio na podnesak predsjednika Gradske skupštine Grada Zagreba zašto nije samoinicijativno djelovao prema članku 104. Ustavnog zakona, no o ustavnoj tužbi će Ustavni sud morati odlučiti”, rekao je Tomislav Tomašević u priopćenju.  

