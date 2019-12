Ribić: Ovo je najuspješnija sindikalna akcija u povijesti Hrvatske

U Vladi je potpisan dodatak Temeljnome kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama, kao i sporazum o dodatku na plaću zaposlenima u osnovnim i srednjoškolskim ustanovama i ustanovama znanosti i visokog obrazovanja.

Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja sazvao je konferenciju za medije povodom dogovora koji je postignut s Vladom.

"To je bila jako uspješna akcija jer su sudjelovali i profesori, znanstvenici, nastavno osoblje... što je potvrdilo da imamo visoki stupanj organiziranosti i da dijelimo iste ideje. Dosta se u medijima se vodila rasprava je li postignuto dobro rješenje. Mi nismo definirali da to mora nužno biti preko koeficijenata", kazao je Igor Radeka, predsjednik Velikog vijeća.

"Zahvaljujem se kolegicama i kolegama koji su štrajkali, zahvaljujem se svima u akademskoj zajednici te vama medijima, kao i cijeloj hrvatskoj javnosti", kazao je.

"Bilo je šuma o tome kome plaće rastu. Imamo rast plaće kroz 13, 14 mjeseci po tri osnove", objasnio je jedan sindikalist.

"U sustavu znanosti postoje dva modaliteta. Dobiva se i dodatak na osnovnu plaću. Taj dodatak se odnosi na sve nenastavno i neznanstveno osoblje i iznosi 3 posto, pa 1 posto, pa onda 2 posto. Predavači i umjetnički suradnici, njihov koeficijent se povećava se 3,5 posto", kazao je sindikalist. Nama je ključno bruto povećanja, dodao je.

Ribić se zahvalio medijima na trudu.

"Od srca čestitam sindikalnim kolegama u prosvjeti. Oni su to vrlo dobro pripremili i organizirali. Ovo je najuspješnija sindikalna akcija u povijesti RH", kazao je Ribić.

"Ono što nam je ostalo su negativne reakcije koje su iznenađujuće. Došle su naknadno. Reakcija je stigla prije informacije svojih sindikata. Unatoč rastu plaća od 12 posto za nenanstavno ososblje koje je u zadnjih 20 godina jedini takav primjer dio ljudi je počelo pričati o izdaji. To je franpantno apsurdno. Kako je to moguće. To je posljedica brzine vremena u kojem živimo", kazao je Ribić.

"Kako je moguće da neupućeni ljudi na društvenim mrežama mogu oblikovati stavove ljudi", kazao je Ribić.

