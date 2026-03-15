Bestseler 'Hrvatska u 30 priča' dobio njemačko izdanje

Riječ je o novom izdanju te najprodavanije hrvatske publicističke knjige, koja je objavljena u čak tri hrvatska, tri engleska te jedno francusko izdanje, a koja na jednostavan, zanimljiv i popularan način predstavljaju Hrvatsku i piše o hrvatskim posebnostima, vrijednostima, doprinosima i načinu života, piše Fenix Magazin .

Pred prepunom dvoranom hotela Maritime, uz autore, o knjizi su govorili sveučilišna profesorica i posebna savjetnica hrvatskog ministra vanjskih i europskih poslova Vanda Babić – Galić i urednik izdanja Dražen Klarić, glavni urednik Večernjeg lista, a ulomke iz njemačkog izdanja čitala je Dora Puđa.

Promotorica Babić-Galić je istaknula kako je knjiga postala nezaobilazno štivo, ne samo strancima zbog kojih je prvotno rađena, već i hrvatskim građanima, budući da donosi mnoštvo činjenica koje su malo poznate ili gotovo nepoznate, a hrvatski identitet prikazuje na način koji je blizak suvremenom čitatelju, slikovito, zabavno i kroz storytelling. „Zapravo na nevjerojatan način knjiga je uspjela pretvoriti mnoštvo činjenica, statistika, zapažanja i znamenitosti u pitke priče koje pamtimo, prepričavamo i ponosimo se njima.“ – dodala je.

Urednik Klarić je govorio o važnosti ovakvih izdanja koji populariziraju hrvatsku povijest, velikane i posebnosti, naglasivši niz projekata koje je inicirao Večernji list, a koje su naišle na oduševljenje javnosti, što jasno govori o potrebi za takvim izdanjima i projektima u svijetu globalizacije, kad rado učimo o drugim državama i narodima te istodobno imamo potrebu ispričati priče o sebi, kako ih ne bi pričali neki drugi, često i zlonamjerni. Pohvalio je erudiciju i stil autora, ali i osjećaj i sposobnost da u malo rečenica puno kažu.

„Svjesni smo da mnogi u svijetu i nakon desetak godina članstva u Europskoj uniji Hrvatsku i dalje doživljavaju stereotipno, odnosno – izuzmemo li sport i turizam – premalo znaju i o njoj i o Hrvatima. Baš zato smo željeli ispričati poznate činjenice na drukčiji način, a manje poznate aspekte suvremenoga hrvatskog identiteta prvi put objedinjeno predstaviti, odnosno dočarati modernu Hrvatsku iz potpuno drukčije perspektive.“ – naglasio je Božo Skoko.

Njegov koautor Frka-Petešić je naglasio kako su odlučili objaviti knjigu i na njemačkom jeziku, prvenstveno zbog velikog broja turista koji svake godine na hrvatski Jadran dolaze s njemačkog govornog područja, a potom zbog potomaka velike hrvatske zajednice koji slabije razumiju hrvatski jezik te mnogobrojnih hrvatskih prijatelja u Njemačkoj, Austriji, Švicarskoj i diljem svijeta koji bolje žele upoznati našu zemlju.

Njemačko izdanje se ponešto razlikuje od ostalih jer su autori ubacili više činjenica koje povezuju Hrvatsku s Njemačkom i njemačkim govornim područjem, pa će čitatelji tako moći čitati i o Mister Morgenu, odnosno Ivi Robiću, koji je trajno zadužio njemačku glazbu, o njemačkim turistima u Hrvatskoj, snimanju prvog europskog westerna u Hrvatskoj – kultnom indijanskom poglavici Winettou, maloj Hrvatskoj s najbržim rollercoasterom inspiriranim Neverom Mate Rimca u njemačkom zabavnom Europa parku itd. Nakladnik knjige je zagrebačka izdavačka kuća Ljevak, a knjiga se u Njemačkoj može naručiti i preko platforme www.knjiga.de.