OGLASIO SE SRPSKI PREDSJEDNIK

Vučić odgovorio Milanoviću: 'Neće mi on određivati što ću govoriti'

Aleksandar Vučić danas slavi 56. rođendan
Milos Tesic
VL
Autor
Šimun Ilić
15.03.2026.
u 22:44

„Moje ime je Aleksandar Vučić i ponosni sam predsjednik Srbije. Neće mi hrvatski predsjednik ili bilo tko drugi određivati što ću govoriti. Mi s njima želimo i imat ćemo mir i mnogo bolje odnose, iako nema gadosti koje mi nisu govorili“

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić tijekom posjeta Bajinoj Bašti osvrnuo se na izjavu hrvatskog predsjednika Zorana Milanovića te mu poslao poruku vezanu uz nedavne političke napetosti zbog nadzvučnih raketa koje Srbija nabavlja od Kine.

Komentirajući Milanovićevu izjavu da bi „Vučić trebao paziti što govori“, srbijanski predsjednik poručio je da bi Hrvatska trebala paziti što radi. „Moje ime je Aleksandar Vučić i ponosni sam predsjednik Srbije. Neće mi hrvatski predsjednik ili bilo tko drugi određivati što ću govoriti. Mi s njima želimo i imat ćemo mir i mnogo bolje odnose, iako nema gadosti koje mi nisu govorili“, rekao je Vučić, prenosi srpski danas.rs.

Dodao je kako je Srbija izabrala put mira i stabilnosti te istaknuo da će građani Srbije odlučivati tko će voditi zemlju. „Za Srbiju sam izabrao put mira i stabilnosti, a narod će se pitati tko će rukovoditi zemljom, a ne netko drugi“, poručio je Vučić.

Kada se skidaju zimske gume? Jedan datum je ključan, ali oprez: kazna od 130 eura vreba i nakon njega
Srbija Hrvatska Aleksandar Vučić

AN
Antonio1952
22:54 15.03.2026.

Ne plasi se ni Milanovica, a kamoli Plenkovica. Velika junacina ovaj sa kisobran.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

