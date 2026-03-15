Vučić odgovorio Milanoviću: 'Neće mi on određivati što ću govoriti'

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić tijekom posjeta Bajinoj Bašti osvrnuo se na izjavu hrvatskog predsjednika Zorana Milanovića te mu poslao poruku vezanu uz nedavne političke napetosti zbog nadzvučnih raketa koje Srbija nabavlja od Kine.

Komentirajući Milanovićevu izjavu da bi „Vučić trebao paziti što govori“, srbijanski predsjednik poručio je da bi Hrvatska trebala paziti što radi. „Moje ime je Aleksandar Vučić i ponosni sam predsjednik Srbije. Neće mi hrvatski predsjednik ili bilo tko drugi određivati što ću govoriti. Mi s njima želimo i imat ćemo mir i mnogo bolje odnose, iako nema gadosti koje mi nisu govorili“, rekao je Vučić, prenosi srpski danas.rs .

Dodao je kako je Srbija izabrala put mira i stabilnosti te istaknuo da će građani Srbije odlučivati tko će voditi zemlju. „Za Srbiju sam izabrao put mira i stabilnosti, a narod će se pitati tko će rukovoditi zemljom, a ne netko drugi“, poručio je Vučić.