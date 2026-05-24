SAD objavio novu doktrinu za Balkan: Planiraju veliki zaokret u politici, u fokusu projekt s Hrvatskom koji vode Trumpovi ljudi

Sjedinjene Američke Države odustaju od politike izgradnje država i intervencionizma na zapadnom Balkanu i okreću se suradnji, uz poseban naglasak na BiH i realizaciju Južne plinske interkonekcije s Hrvatskom, stoji u izvješću američke administracije Kongresu o odnosu prema zapadnom Balkanu. “Završila je era američke politike izgradnje država”, navodi se u izvješću State Departmenta upućenom američkom Kongresu. Time se potvrđuje zaokret američke administracije prema ovome dijelu svijeta navodeći kako njihova politika više nije usmjerena na “spašavanje ili rekonstrukciju”, nego na stabilnost i obostrano korisno partnerstvo.

Dodaje se da to podrazumijeva prijenos odgovornosti na lokalne aktere umjesto stranog intervencionizma. "Administracija je usredotočena na osnaživanje lokalnih aktera da rješavaju vlastite izazove, umjesto na produljivanje pretjeranog oslanjanja na međunarodnu intervenciju ili nadzor", stoji u izvješću. Dokument definira tri glavna prioriteta američke politike: održavanje regionalne stabilnosti, jačanje gospodarske i energetske suradnje te suzbijanje utjecaja Rusije i Kine i organiziranog kriminala.

U dijelu koji se odnosi na BiH naglašava se da SAD ostaje predan dejtonskom mirovnom sporazumu, suverenitetu i teritorijalnom integritetu zemlje. Administracija navodi da je američka diplomacija tijekom 2025. pomogla okončati najtežu političku krizu u BiH od rata 1992.-1995., uz očuvanje ustavnog poretka i pravnog jedinstva države. Time očito aludiraju na krizu nastalu zbog presude izrečene Miloradu Dodiku te pobunu vlasti Republike Srpske.

SAD najavljuje i da želi proširiti sigurnosnu suradnju sa svim državama regije kroz zajedničke vojne vježbe, obuku i jačanje obrambenih kapaciteta te veće oslanjanje europskih partnera na vlastite sigurnosne resurse i NATO. Drugi stup nove američke politike odnosi se na gospodarstvo i tržišno natjecanje. U izvješću se navodi da zapadni Balkan predstavlja prostor gospodarskih prilika za američke kompanije, posebno u prometnoj, digitalnoj i energetskoj infrastrukturi.

Poseban naglasak stavljen je na energetiku. Administracija ocjenjuje da ovisnost regije o ruskoj energiji ostaje ozbiljna strateška ranjivost te najavljuje potporu diversifikaciji opskrbe kroz američki ukapljeni prirodni plin, obnovljive izvore energije i nuklearnu tehnologiju. Među prioritetnim projektima izrijekom se navodi Južna plinska interkonekcija između Hrvatske i BiH koju bi trebala realizirati američka kompanija AAFS Infrastructure and Energy LLC koju predvode Jesse Binnall, bivši odvjetnik američkog predsjednika Donalda Trumpa i Joseph Flynn, brat bivšeg Trumpova savjetnika za nacionalnu sigurnost Michaela Flynna.

U dijelu izvješća o Srbiji, Washington najavljuje nastavak dijaloga s Beogradom, poticanje normalizacije odnosa s Kosovom i širenje energetske i sigurnosne suradnje. Američka administracija upozorava i na rastući utjecaj Rusije i Kine u regiji. Moskvu optužuje za poticanje etničkih podjela i korištenje energetike za politički pritisak, dok za Kinu navodi da kroz kredite, infrastrukturne projekte i političke veze širi svoj utjecaj u državama sa slabijim institucijama i nižom razinom transparentnosti.