Reprezentacija Hrvatske u lovu ribe udicom na plovak osvojila svjetsko srebro

Ovogodišnje 71. svjetsko prvenstvo u lovu ribe udicom na plovak održalo se na jezeru Modrac u susjednoj Bosni i Hercegovini. Svjetsko prvenstvo trajalo je od 01.09. do 07.09.2025. a samo natjecanje se održalo kroz dva dana natjecanja u subotu 06.09. i nedjelju 07.09.2025. Hrvatska seniorska ribolovna reprezentacija u disciplini lov ribe udicom na plovak potvrdila je da je svjetska velesila. Nakon prošlogodišnjeg osvojenog naslova svjetskih prvaka u Francuskoj ekipa je potvrdila svjetsku klasu i na ovogodišnjem svjetskom prvenstvu održanom na jezeru Modrac u Bosni i Hercegovini.

Hrvatski reprezentativci osvojili su svjetsko srebro! Za pola boda promaklo im je ponovno osvajanje naslova najboljih na svijetu. Za tih pola boda bolji su bili ribolovci Italije koji su naslov svjetskih prvaka osvojili s 31 bodom, dok su Hrvati imali na kraju 31,5 bod, a broncu su osvojili Francuzi sa 34.5 bodova. Prvi dan natjecanja Hrvatska je završila kao prva sa ukupno 12,5 bodova. Taktički su odlično odradili u svim sektorima gotovo isključivo sa kederaškim ribolovom od prve do zadnje minute. U četiri sata ribolova lovilo se i do tisuću komada kedera. Drugog dana dečki su nastojali istom taktikom zadržati vodstvo. Najveći konkurenti Talijani i Francuzi, s kojima su prvog dana imali najmanju bodovnu razliku, u "završni okršaj" ušli su svim snagama.

Drugog dana na ribom prebogatom jezeru Modrac u pojedinim sektorima kombinirao se ribolov kedera (na kratko) i ribolov štekom krupnije ribe (babuške i deverike), tako da su na kraju odlučivale nijanse. Prvo mjesto pojedinačno osvojio je Mađar Nagy Andras sa dvije sektorske pobjede i s ukupno 26270 grama ribe, drugo mjesto Slovenac Aleš Kancler sa jednim prvim i jednim drugim mjestom, te treće Talijan Filippo Beltrami sa također tri negativna boda ali slabijom kilažom.

Najbolje plasirani hrvatski predstavnik je bio Matija Kraševac na desetom mjestu na svijetu s 4,5 boda i 17.530 grama ulova. Mario Pejaković je osvojio 13. mjesto sa 5 bodova i 20.620 grama ulova, Alan Perko 17. mjesto sa 6 bodova i ukupno 20.700 grama ulova. Dejan Vondark je bio 21. sa 6 bodova i 16.730 grama i Željko Raženj 40. sa 10 bodova i 17.141 gramom ulova. Spomenimo da je rezerva u repki bio Renato Hynek. U vodstvu reprezentacije činili su izbornik Dražen Štajduhar, trener Martin Vrčković i trener Damir Škorić. Bravo dečki! Treba pohvaliti i pratnju reprezentacije, članove vodstva Kristijana Kosmačina, Krunoslava Lešića i Josipa Vrčkovića koja je odradili odlično logistički posao i bila velika podrška repki koja je također doprinijela osvajanju naslova viceprvaka svijeta. Sljedeće godine seniorsko svjetsko prvenstvo održat će se u Portugalu.