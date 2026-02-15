Naši Portali
SARAJEVO

Vozač tramvaja pušten na slobodu

Sarajevo: Vozač tramvaja Adnan Kasapović izašao na slobodu
Foto: STRINGER/PIXSELL
15.02.2026.
u 15:55

Tužiteljstvo je na jučerašnjem ročištu tražilo da mu se odredi jednomjesečni pritvor.

Kantonalni sud u Sarajevu odbio je odrediti jednomjesečni pritvor vozaču tramvaja Adnanu Kasapoviću koji je upravljao ovim vozilom u trenutku kobne nesreće kad je stradao mladić Erdoan Morankić (23), piše Klix.ba. Kada je izašao na slobodu kolege su ga dočekale aplauzom.

Tužiteljstvo je na jučerašnjem ročištu tražilo da mu se odredi jednomjesečni pritvor. Tvrde kako dosadašnji tijek istrage ukazuje na to da je do nesreće došlo zbog "ljudskog faktora". Naveli su kako su preliminarni rezultati vještaka pokazali da je sa tramvajem sve bilo u redu, kao i sa strujom. S druge strane, vozač je rekao da nije kriv i da je za nesreću kriva tehnička neispravnost tramvaja.
BiH tramvajska nesreća Sarajevo

