RANIJE SMIJENJEN

Uhićen bivši ukrajinski ministar, pokušao je napustiti zemlju

FILE PHOTO: Ukraine's President Zelenskiy visits at the Khmelnytskyi Nuclear Power Plant near the town of Netishyn
Foto: GLEB GARANICH/REUTERS
1/5
VL
Autor
Marijana Hajdić Gospočić/Hina
15.02.2026.
u 14:47

U studenome su ukrajinski istražitelji za borbu protiv korupcije iznijeli optužbe o skupini navodno korumpiranih državnih dužnosnika unutar kruga predsjednika Volodimira Zelenskog

Bivši ukrajinski ministar energetike German Galuščenko, koji je smijenjen zbog sumnje na korupciju, uhićen je pri pokušaju napuštanja zemlje, izvijestile su u nedjelju kijevske vlasti odgovorne za borbu protiv korupcije. Istrage o opsežnom slučaju podmićivanja su u tijeku, objavili su Specijalizirani ured tužitelja za borbu protiv korupcije (SAP) i Nacionalni ured za borbu protiv korupcije Ukrajine (NABU) na svojim Telegram kanalima.

U studenome su ukrajinski istražitelji za borbu protiv korupcije iznijeli optužbe o skupini navodno korumpiranih državnih dužnosnika unutar kruga predsjednika Volodimira Zelenskog. Navodno su pronevjerili novac državne tvrtke Ernergoatom, koji je zapravo bio namijenjen za izgradnju građevina oko energetskih objekata radi zaštite od neprijateljskih zračnih napada.

Galuščenko je zbog optužbi morao odstupiti s mjesta ministra energetike. Timur Mindich, bliski saveznik predsjednika Zelenskog, ranije je uspio pobjeći. Predsjednik je potom obavio rekonstrukciju vlade i smijenio utjecajnog šefa svojega kabineta, Andrija Jermaka.
Ukrajina uhićenje German Galuščenko

Komentara 3

Avatar anti azovac
anti azovac
15:03 15.02.2026.

A kad će da uhite Zelenskog?

Avatar Dr. Geno Ahmic
Dr. Geno Ahmic
15:18 15.02.2026.

Jel i ovaj bjezo u Bosnu ka hrvatski domoljubi?

PO
Poletarac101
15:22 15.02.2026.

Na front

