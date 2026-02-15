Trumpov strateg Bannon Epsteinu. 'Srušit ću Franju!'

Seksualni prijestupnik Jeffrey Epstein trebao je poslužiti za rušenje pape Franje. Steve Bannon bivši glavni strateg američkog predsjednika Donalda Trumpa, navodno je planirao svrgnuti papu Franju, a podršku za to tražio je ni manje ni više nego od osuđenog seksualnog zločinca Epsteina, otkrivaju dokumenti koje je objavilo američko Ministarstvo pravosuđa.

Bannon, koji je otpušten nakon sedam mjeseci u Trumpovom prvom mandatu, redovito je komunicirao s Epsteinom, pokazuju sudski dokumenti, iako je Epstein već bio osuđen za seksualne zločine. Dana 18. lipnja 2019. Bannon je navodno napisao Epsteinu: "Srušit ću Franju". U istoj poruci, stavio je Franju u isti koš sa svojim političkim protivnicima poput Billa i Hillary Clinton, kineskog predsjednika Xi Jinpinga i Europske unije. Napisao je: "Clintonovi, Xi, Franjo, EU – naprijed, brate." Epstein ga je očito trebao podržati u njegovim planovima.

Zanimljivo je da su, prema zapisima iz razgovora, Bannon i Epstein također htjeli adaptirati u film djelo "U ormaru Vatikana" francuskog novinara Frédérica Martela. Knjiga je izazvala globalnu senzaciju 2019. godine jer je razotkrila licemjerje i tajnovitost unutar Vatikana. Prema dokumentima, Bannon je predložio imenovanje Epsteina za izvršnog producenta filma. Ti planovi nikada nisu ostvareni. Autor Martel kasnije je izjavio da je Bannon namjeravao iskoristiti njegovo djelo za političku korist.

Papa Franjo je godinama bio trn u oku Bannonu. Franjo je više puta zauzeo jasan stav protiv rastućeg nacionalizma i zalagao se za prava migranata. To je izravno proturječilo Bannonovoj "suverenističkoj" ideologiji. Bivši Trumpov savjetnik je 2018. godine rakao da papu Franju "prezire". Bannon godinama pokušava ojačati nacionalne populističke pokrete u SAD-u i Europi - između ostalog, putem desničarskog portala "Breitbart News". Godine 2014. otvorio je ured Breitbarta u Rimu.

Novootkriveni dokument FBI-ja potaknuo je nova pitanja o tvrdnji američkog predsjednika Donalda Trumpa da nije ništa znao o zločinima osuđenog seksualnog prijestupnika Jeffreyja Epsteina. U srpnju 2006., kada su Epsteinove prve optužbe za seksualni zločin postale javne, šef policije u Palm Beachu na Floridi primio je poziv od Trumpa, prema sažetku intervjua FBI-a s načelnikom policije iz 2019. koji se nalazio među dosjeima. Načelnik policije Michael Reiter citirao je Trumpa koji mu je rekao: "Hvala Bogu da ga zaustavljate, svi znaju da to radi."

Trump je također rekao da je jednom bio u blizini Epsteina kada su bili prisutni tinejdžeri i da je "pobjegao".