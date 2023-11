Raste broj žrtava oluje Ciaran: U Belgiji poginulo i petogodišnje dijete

Broj žrtava oluje Ciaran koja je u četvrtak pogodila sjeverozapad Europe popeo se na šest, a zbog opasnog vremena u prekidu su zrakoplovni promet i željeznice. U Francuskoj je nakon prve smrti zabilježena i druga - vozač kamiona poginuo je kada je na njega palo stablo, a na sti način poginule su i jedna Nizozemka i Španjolka. U Belgiji su u padu grane stradale dvije osobe, 5-godišnje dijete i 64-godišnja žena iz Njemačke.

Vlasti u francuskoj regiji Bretaniji apeliraju na stanovnike da ne napuštaju domove zbog izrazito opasnih vjetrova koji dosežu brzine od 207 km/h, te uzrokuju ogromne valove više od 20 metara. Više od 1.2 milijuna kućanstava ostalo je bez struje. Ministar unutarnjih poslova Francuske izvijestio je o 15 ozlijeđenih među kojima je sedam vatrogasaca, te oko 1300 ljudi koji su relocirani u skloništa i kampove, prenosi Reuters.

At least 30 foot waves. Stay clear. I’m in a safe place and used my zoom #stormciaran pic.twitter.com/Vnz0Iu0Rzd

Oluja Ciaran stigla je nedugo nakon oluje Babet koja je Europu pogodila prije dva tjedna. Na sreću, nevrijeme pokazuje znakove usporavanja, navodi francuska meteorološka agencija koja je snizila nivo upozorenja za jake vjetrove u Macheu, Finisteri i Cotes d'Armoru.

POVEZANI ČLANCI:

Na britanskim Kanalskim otocima, koji su među najgore pogođenim regijama, vjetrovi su odnosili prozore kuća, a jednoj su digli i krov. Nizozemska zrakoplovna kompanija KLM otkazala je stotine letova, a otkazani su i međunarodni vlakovi koji Amsterdam spajaju s Parizom, kao i letovi prema Španjolskoj te brodske linije na jugozapadu zemlje.

Snimke koje se šire društvenim mrežama, a navodno su nastale na otoku Jersey u kanalu La Manche, prikazuju posljedice jake oluje, kao i, prema riječima stanovnika, tornado koji je proharao ototkom.

Scenes of devastation across Jersey now visible in the daylight #StormCiaran pic.twitter.com/w56wMZqlpz

Holy crap!!



Footage of what appears to be a tornado in Jersey around midnight. You can see a lot of flying debris in the distance!! pic.twitter.com/GoUmuylpkF