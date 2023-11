Dio Europe priprema se za dolazak snažnog nevremena: Očekuju se poplave, jaki udari vjetra...

Ujedinjeno Kraljevstvo, Belgija, Nizozemska i Francuska pripremaju se za dolazak snažne oluje Ciaran u noći na četvrtak. Snažna jesenska oluja mogla bi mjestimice donijeti vjetrove brzine od 170 kilometara na sat, snažnu kišu i valove od deset metara. Opasnost prijeti osobito velikom dijelu sjeverozapadne Francuske, belgijskim obalama i jugozapadu Engleske te rubnim dijelovima Walesa.

Od srijede u ponoć do četvrtka ujutro tri francuska priobalna departmana u Bretagni i Normandiji bit će pod najvišom crvenom uzbunom zbog jakog vjetra, objavio je Météo-France. Narančasta uzbuna proglašena je u dva bretonska departmana (Finistère i Côtes d'Armor) jer se očekuju snažna kiša, poplave i visoki valovi. Ciaran (Crni na irskom) bi mogao pogoditi to područje udarima vjetra od 130 do 150 kilometara na sat, po francuskim prognostičarima. U drugom dijelu noći očekuje se druga faza oluje, snažnija, osobito u Bretagni i Normandiji, s udarima vjetra od 170 kilometara na sat.

Valovi od 10 metara na atlantskoj obali

Sedamnaest francuskih departmana jugozapadno i sjeverno od Pariza bit će pod narančastom uzbunom zbog prijetnje visokih valova, vjetra, kiše i poplava. Valovi od osam od deset metara očekuju se na francuskoj atlantskoj obali, upozorile su vlasti.

GALERIJA Dio Europe priprema se za dolazak snažne oluje Ciaran

Francuska željeznička kompanija SNCF je zbog dolaska oluje obustavila prometovanje regionalnih vlakova i nekoliko linija superbrzih vlakova.

U Ujedinjenom Kraljevstvu, narančasta opasnost zbog jakog vjetra proglašena je na jugu - jugozapadu Engleske, rubovima Walesa i obali La Manchea. Očekuju se vjetrovi brzine od 100 do 135 kilometara na sat. Snažne oborine očekuju se na sjeveroistoku Engleske, do Škotske, i istoku Sjeverne Irske, koji je već pogođen poplavama.

Ujedinjeno Kraljevstvo: tlo već zasićeno vodom

Britanska meteorološka služba Met Office kaže da će kiša pasti na tlo već zasićeno vodom pa postoji rizik od poplava. Na istoku Sjeverne Irske postavljeno je oko 12.000 vreća s pijeskom zbog poplava. Otok Jersey je pod crvenom uzbunom jer se očekuju jako visoki valovi.

VEZANI ČLANCI:

Ujedinjeno Kraljevstvo pogodila je prije desetak dana oluja Babet u kojoj je poginulo petero ljudi i koja je prouzročila velike poplave koje su pogodile tisuće domova.

Belgijska meteorološka služba proglasila je narančastu uzbunu na flamanskoj obali i žutu za ostatak zemlje jer se u četvrtak očekuju snažni vjetrovi brzine do 110 kilometara na sat. U Nizozemskoj je za četvrtak proglašen žuti alarm. Građanima je preporučeno da ostanu raditi kod kuće i bit će zatvorene neke škole.

VIDEO Zagreb u jesenskom ruhu: Pogledajte kako magla prekriva istočni dio grada