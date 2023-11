Raste broj mrtvih u napadu na izbjeglički kamp: 'Djeca s opeklinama su vrištala i tražila roditelje. Što je previše, previše je'

Izraelska vojska (IDF) potvrdila je u utorak da je izvela napad na izbjeglički kamp u Gazi i rekla da je u njemu poginuo viši zapovjednik Hamasa, prenosi BBC. Glasnogovornik IDF-a Daniel Hagari potvrdio je da su izraelski borbeni zrakoplovi izveli napad na kamp, da je poginuo visoki zapovjednik Hamasa i uništena Hamasova podzemna infrastruktura. Hagari je kazao da je ubijeno još nekoliko pripadnika Hamasa koji su bili sa zapovjednikom u "zgradi i pod zemljom".Gađanje te zgrade dovelo je do urušavanja drugih zgrada za koje je rekao da imaju "vrlo proširenu infrastrukturu". Hagari je rekao i da Hamas nastavlja koristiti civilno stanovništvo kao štit namjerno "i to na vrlo okrutan i brutalan način".

Sjedinjene Države i druge zemlje razmatraju razne opcije za budućnost Pojasa Gaze kada Hamas prestane kontrolirati to palestinsko područje, rekao je u utorak američki državni tajnik Antony Blinken. Blinken je rekao da se postojeći status palestinske islamističke skupine Hamasa u gusto naseljenoj enklavi ne može nastaviti, ali ni Izrael ne želi vladati Gazom. Između te dvije pozicije bile su "razne moguće permutacije koje sada vrlo pažljivo promatramo", poručio je.

Ono što bi imalo najviše smisla, dodao je, bila bi "učinkovita i revitalizirana palestinska uprava u Gazi", no pitanje je, kaže, može li se to postići. "A ako se to ne može ostvariti, postoje drugi privremeni aranžmani koji mogu uključivati ​​druge zemlje u regiji. To može uključivati i ​​međunarodne agencije koje bi pomogle osigurati sigurnost i upravljanje", rekao je Blinken.

Tijek događaja: 8:17 - Izraelske obrambene snage objavile su najnovije fotografije svoje vojne operacije na sjeveru Pojasa Gaze. Nekoliko slika prikazuje uništene zgrade i ruševine, odražavajući razmjere posljedica izraelskih zračnih i kopnenih napada, javlja BBC.

7:02 - IDF kaže da je od početka rata pogodio 11.000 meta koje pripadaju, kako ih naziva, terorističkim organizacijama u Pojasu Gaze. Kaže da su trupe tijekom noći napale operativne zapovjedne centre i ćelije Hamasa.

Tijekom borbi u utorak IDF tvrdi da su trupe identificirale nekoliko militanata Hamasa koji su se zabarikadirali u višekatnici - smještenoj u blizini škole, medicinskog centra i vladinih ureda - u području Jabaliya u sjevernom Pojasu Gaze. Rečeno je da su kopnene trupe pozvale na zračni napad. IDF je potvrdio da je 11 njihovih vojnika ubijeno u borbama unutar Gaze u utorak.

6:55 - Više od 50 Palestinaca ubijeno je, a 150 ranjeno u izraelskom zračnom napadu na izbjeglički kamp u Gazi, prema dužnosnicima indonezijske bolnice u Gazi. IDF je rekao da su borbeni zrakoplovi ranije napali kamp tvrdeći da su gađali zapovjednika Hamasa u "napadu širokih razmjera na teroriste i terorističku infrastrukturu". Zapovjednik Hamasovog središnjeg bataljuna Jabaliya, Ibrahim Biari, ubijen je u napadu, priopćila je IDF. Dodalo se da je "veliki broj terorista koji su bili s Biarijem" ubijen i da se podzemna infrastruktura urušila.

6:50 - Postoje "vjerodostojna izvješća" da bi prijelaz Rafah mogao biti otvoren danas, navodi Foreign Office.

"Kao što su premijer i ministar vanjskih poslova rekli, sigurnost britanskih državljana ostaje naš glavni prioritet. Blisko surađujemo s Egiptom i Izraelom kako bismo osigurali da svi britanski državljani mogu izaći preko prijelaza Rafah ili drugim rutama što je brže moguće. Intenzivna diplomacija je u tijeku tijekom vikenda - uključujući Izrael i Egipat", kazao je glasnogovornik.

6:30 - Medicinska organizacija Médecins Sans Frontières (MSF) objavila je na X-u kratki izvještaj jedne od svojih medicinskih sestara koje pružaju hitnu njegu u bolnici Al Shifa u gradu Gazi. MSF je rekao da je nakon zračnog napada u četvrti Jabalia mnogo ranjenih ljudi potražilo liječenje u bolnici. "Mala djeca stigla su u bolnicu s dubokim ranama i teškim opeklinama. Došla su bez svojih obitelji", rekao je Mohammed Hawajreh. "Mnogi su vrištali i tražili roditelje. Ostao sam s njima dok nismo pronašli mjesto, jer je bolnica bila puna pacijenata", kazao je. MSF je rekao da je užasnut zračnim napadom na Jabaliju i osudio "posljednju epizodu besmislenog nasilja", pozivajući na prekid vatre.

"Što je previše, previše je!", dodali su.

6:20 - Dipisnik iz Gaze za BBC je potvrdio da su sve lokalne mobilne i internetske usluge pale u enklavi. Neki u Gazi su u dometu izraelskih tornjeva mobilne telefonije i mogu se povezati s vanjskim svijetom pomoću izraelskih ili međunarodnih SIM kartica. Palestinske novinske kuće i Hamas na Telegramu također su izvijestili da je komunikacija s Gazom prekinuta. Najveći davatelj telekomunikacijskih usluga u Gazi Paltel prvi je prije nekoliko sati najavio "potpuni prekid".