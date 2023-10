Dužnosnik UN-a dao ostavku: 'Ovo u Gazi je genocid, opet nismo uspjeli. Zapad daje pokriće za zločine Izraela'

Dužnosnik Ujedinjenih naroda za ljudska prava dao je ostavku zbog onoga što naziva "genocidom" u Gazi, a koji UN nije uspio zaustaviti. Craig Mokhiber, direktor UN-ovog Ureda visokog povjerenika za ljudska prava u New Yorku, u pismu navodi da je Gaza udžbenički slučaj genocida.

Optužio je Sjedinjene Države, Ujedinjeno Kraljevstvo i europske zemlje da daju političko i diplomatsko pokriće za zločine Izraela. U pismu, koje je počelo izjavom u kojoj je priznao da će to biti njegova posljednja službena komunikacija na njegovom položaju, Mokhiber je napisao da nakon što je svjedočio onome što se dogodilo u Ruandi, BiH i narodu Rohingya u Mianmaru, UN više puta nije uspio zaustaviti genocid, javlja CNN.

"Visoki povjereniče, opet ne uspijevamo", dodao je. Pismo je poslano šefu UN-a za ljudska prava Volkeru Turku u Ženevi. Tajnik za tisak glavnog tajnika UN-a rekao je da Mokhiber odlazi u mirovinu od utorka.

Podsjetimo, distribucija hrane i medicinskih potrepština u Gazi trenutačno je u zastoju zbog kroničnog nedostatka goriva, pljačke trgovina, ulica zakrčenih ruševinama od izraelskog granatiranja i zbog prenapučenosti kao posljedice raseljavanja civila u Pojasu Gaze. Unatoč dopremi sve većih količina humanitarne pomoći sa zalihama, broj kamiona koji uspijevaju ući u Gazu, a prosječno je to oko 14 vozila dnevno, i dalje je premalen u usporedbi s 400 kamiona koliko ih je dnevno u uobičajenim okolnostima stizalo za 2,3 milijuna stanovnika Pojasa Gaze, koji sada očajnički traži osnovne stvari poput kruha, kažu humanitarni radnici.

UN-ova agencija za palestinske izbjeglice (UNRWA) u ponedjeljak je izvijestila da je dan ranije isporučila stotine tona brašna u 50 pekara u Gazi, što je pomoglo da se cijene kruha prepolove. Brašno je distribuirano i stotinama tisuća ljudi u skloništima. No agencija, koja vodi najveću operaciju pomoći Gazi, smatra da će provala gladnih stanovnika Gaze u njezino najveće skladište u nedjelju vjerojatno dodatno zakomplicirati njezin rad.

Iz agencije upozoravaju i da je logističkom bazom na graničnom prijelazu Rafah, ključnom za distribuciju pomoći postalo teže upravljati jer se u njoj sklonilo 8000 raseljenih. O ozbiljnosti situacije govori i činjenica da je u Gazi od 7. listopada ubijeno 67 njezinih zaposlenika, što je najveći broj UN-ovih radnika smrtno stradalih u bilo kojem sukobu u tako kratkom vremenu, rekli su.

Glasnogovornica UNRWA-e Juliette Touma rekla je da su mogućnosti agencije premale u ovom trenutku s obzirom na to da je broj raseljenih četiri puta veći nego što je UNRWA planirala prije rata u najgorem mogućem scenariju. Međunarodna federacija Udruge Crvenog križa i Crvenog polumjeseca objavila je da su njihova skladišta u gradu Gazi u ponedjeljak pretrpjela "tešku štetu" i da nisu u funkciji.

Istodobno UNICEF doprema medicinske potrepštine, no "distribucija je sve teža", rekao je Jonathan Crickx, šef komunikacija UNICEF-a za Palestinu. Distribucija humanitarne i medicinske pomoći posebno je teška u sjevernoj Gazi, glavnome žarištu izraelske vojne operacije, kažu humanitarni dužnosnici te dodaju da su neki od njih bili primorani obustaviti isporuku. Glasnogovornik Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) Christian Lindmeier u utorak je kazao da nije slao dodatnu pomoć bolnicama u sjevernom pojasu Gaze od 24. listopada, kao razlog navodeći nedostatna sigurnosna jamstva. Upozorio je na to da je javnozdravstvena katastrofa neizbježna u jeku masovnog raseljavanja i štete nastale na vodovodnoj i sanitarnoj infrastrukturi.

