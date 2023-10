Usporedba naoružanja Hamasa i Izraela: 'Borba u urbanom okruženju može izjednačiti situaciju'

"Kopnena operacija u Gazi smatrana je scenarijem s visokom cijenom i niskom nagradom za Izrael. Očekuje se da bi eskalacija mogla produljiti rat, čineći ga znatno razornijim za obje strane te rezultirati velikim brojem civilnih žrtava. Ne postoji dobra opcija na kopnu u Gazi", kazao je Raphael Cohen, šef američkog istraživačkog centra RAND's Project Air Force ističući kako će u slučaju vojne kopnene operacije biti "vrlo, vrlo kaotično i krvavo". Zbog toga su SAD od početka bile protiv vojne kopnene operacije koja bi za cilj imala ponovnu okupaciju Pojasa Gaze.

Unatoč najavama Netanyahua o ponovnoj okupaciji Pojasa Gaze, kako bi iskorijenio Hamas, New York Times je prenio izjave američkih dužnosnika da je Izrael zaustavio planove za kopnenu invaziju pojasa Gaze velikih razmjera i zamijenio ih ograničenim upadima, što je u skladu s prijedlogom američkog ministra obrane Lloyda Austina. Početni planovi izraelske invazije izazvali su zabrinutost među američkim dužnosnicima, koji su izrazili sumnju u nedostatak ostvarivih vojnih ciljeva, te u sposobnost i volju izraelske vojske da pokrene tu operaciju. Američki dužnosnici rekli su da su upadi koje su dosad izvele izraelske kopnene snage u Gazi bili manjeg opsega i više usredotočeni od onoga što su izraelski vojni dužnosnici u početku opisali Austinu i drugim visokim američkim vojnim dužnosnicima. Nova vrsta napada na Gazu koju Amerika predlaže Izraelu je izvođenje kirurških operacija na Hamasovim ciljevima sa specijalnim snagama umjesto sveobuhvatne kopnene invazije.

Upućeni američki izvori otkrili su da administracija predsjednika Bidena vrši pritisak na Izrael da preispita svoje planove za pokretanje velikog kopnenog napada u Pojasu Gaze, te je umjesto toga pozvala na "kiruršku" operaciju korištenjem zrakoplova i snaga za specijalne operacije za izvođenje preciznih, ciljanih napada na Hamas visokovrijedne ciljeve i infrastrukturu, prema pet američkih dužnosnika upoznatih s raspravama. Dužnosnici Bidenove administracije postali vrlo zabrinuti zbog potencijalnih posljedica kopnene ofenzive punih razmjera i sve više sumnjaju da će postići izraelski cilj eliminacije Hamasa. S druge strane Washington Post piše kako Biden smatra da bi to moglo prekinuti pregovore o oslobađanju više od 200 taoca, pogotovo jer diplomati vjeruju da su posljednjih dana postigli značajan napredak u oslobađanju većeg broja njih, među koji i neki Amerikanci. Bidenova administracija također je zabrinuta da bi kopnena invazija mogla dovesti do mnogih žrtava među palestinskim civilima, kao i izraelskim vojnicima, što bi moglo dovesti do značajne eskalacije neprijateljstava u regiji. Bidenova administracija vjeruje da bi ciljane operacije bile pogodnije za pregovore o taocima, manje bi mogle poremetiti isporuku humanitarne pomoći, bile bi manje smrtonosne za civile na obje strane i manje bi mogle izazvati širi rat u regiji.

"Izrael ima jednu od najnaprednijih vojski na svijetu u tehnološkom smislu. Godinama je uložio napore u razvoj svojih obrambenih sposobnosti i ima pristup najboljim američkim vojnim sustavima. Sjedinjene Države također godišnje pružaju Izraelu pomoć u vojnom iznosu od oko 5,9 milijardi dolara. S druge strane, militanti Hamasa su dobro naoružani i dobili su oružje i tehnološku pomoć od Irana, ali su te stvari uglavnom osnovne", rekao je Marcus Hellyer, voditelj istraživanja u Strategic Analysis Australia. Unatoč izraelskim naprednim tehnologijama, tisućama tenkova i sofisticiranim borbenim zrakoplovima, urbano ratovanje može potpuno promijeniti dinamiku. "Borba u urbanom okruženju može izjednačiti situaciju", istaknuo je dr. Hellyer.

Već smo vidjeli kako Hamas koristi asimetričan, nekonvencionalan pristup, prelijeće ograde opremljene naprednim senzorima pomoću paraglajdera i probija se buldožerom kroz graničnu ogradu. Na terenu u Gazi, analitičari očekuju da će brza improvizacija i prilagodba igrati veliku ulogu, a sve će se svesti na staromodne "neuredne" borbe između militanata Hamasa i izraelskih obrambenih snaga. Dakle, s čime obje strane rade?

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu nije upotrijebio riječ invazija, ali je rekao da je kopnena operacija na teritoriju "druga faza" onoga što će biti "dug i težak" rat s Hamasom.

Nije bilo riječi o tome koliko bi kopnenih trupa moglo ući u Gazu, ali je glasnogovornik Izraelskih obrambenih snaga (IDF), kontraadmiral Daniel Hagari, u nedjelju rekao da "postupno proširuju kopnene aktivnosti i opseg naših snaga u Pojasu Gaze". Uoči kopnene operacije, izraelska vojska je pozvala oko 360.000 rezervista — povrh nekih 170.000 aktivnih obrambenih snaga. Za usporedbu, kada je ruski predsjednik Vladimir Putin napao Ukrajinu, skupio je oko 100.000 vojnika duž granice. Izrael kaže da Hamas ima oko 30.000 boraca. Obično se kreću u pomoćnim vozilima i motociklima s mitraljezima i malim oružjem. S druge strane, Izrael ima oklopne transportere i oko 1.700 borbeno spremnih tenkova za podršku svim bitkama ulica-ulica. Ali u gusto naseljenom okruženju poput Gaze, gdje je prijetnje teže otkriti, veličina možda nije uvijek ono što je važno.

Hamas posjeduje razne projektile zemlja-zemlja. Vjeruje se da su neke od tih raketa (zajedno s drugim sustavima u upotrebi, kao što su prethodno korištene protutenkovske rakete Kornet) prokrijumčarene kroz tunele s egipatskog Sinajskog poluotoka u ranijim vremenima. Ali najvažniji aspekt je da se projektili uglavnom proizvode lokalno, jer postoje relativno aktivni i napredni proizvodni kapaciteti unutar samog Pojasa Gaze. Izraelski i strani stručnjaci vjeruju da su iransko iskustvo i znanje odigrali važnu ulogu u izgradnji ove industrije, pa su stoga mjesta za proizvodnju i skladištenje oružja bila među glavnim ciljevima izraelskog bombardiranja. Hamas ima veliku zalihu projektila kratkog dometa, kao što su Qassam (dometa 10 km) i Al-Quds 101 (dometa oko 16 km), a ima i raketni sustav Grad (dometa do 55 km) i projektil Sejil 55 (dometa do 55 km). Ove vrste vjerojatno predstavljaju najveći dio Hamasovog inventara, a na manjim udaljenostima mogu se koristiti kao minobacačke granate. Ali pokret također ima niz raketnih sustava dugog dometa, kao što su M-75 (domet do 75 km), Al-Fajr (domet do 100 km), 160-R (domet do 120 km) i nekoliko projektila M-302S. Ima domet od 200 kilometara, tako da Hamas očito ima oružje koje može gađati i Jeruzalem i Tel Aviv, prijeteći najgušće naseljenom obalnom pojasu Izraela i njegovoj cjelokupnoj vitalnoj infrastrukturi. Na kraju, između prve rakete Katyusha i najnovije izviđačke bespilotne letjelice, Hamasovi vojni kapaciteti ostaju poput sante leda, od čega je ono što je otkriveno puno manje od onoga što je skriveno.

Često, bliski položaji mogu pogodovati gerilskim skupinama. Dr. Hellyer vjeruje da je Hamas imao za cilj potaknuti IDF na kopnene borbe.

"Jedna od stvari koje vidimo iz urbanog sukoba je da branitelji mogu nastaviti djelovati u nepotpunim ruševinama", rekao je za ABC. "Ako pogledate bilo koju vrstu urbane borbe, branitelji mogu izdržati jako, jako dugo, i cijelo vrijeme nanoseći žrtve."

Tenkovi protiv dronova

Izraelska vojska je bila poznata kao "majstori oklopne borbe", rekao je dr. Hellyer. Njihovi glavni borbeni tenkovi Merkava okosnica su IDF-ovog oklopnog korpusa i smatraju se među najboljima na svijetu. Sličan je njemačkom tenku Leopard 2 koji je postao vrlo tražen u Ukrajini. Ali tenk je najbolji kada gađa metu udaljenu nekoliko kilometara. A kada ih dovedete u grad, svi aspekti tenka mogu biti ugroženi — posebno od dronova.

"Vrlo brzo ćemo vidjeti ono što smo već vidjeli u Ukrajini, a to je da će Hamas naoružati standardne komercijalne dronove", rekao je dr. Hellyer. "Možete jednostavno pričvrstiti bojevu glavu raketnog bacača - kojih ima na stotine tisuća diljem Bliskog istoka - i ubaciti je u oklopno vozilo."

Međunarodni institut za strateške studije (IISS), institut za vojna i geopolitička istraživanja, rekao je da video snimci pokazuju kako streljivo iz kvadrokoptera uništava izraelski tenk Merkava. Hamas je vjerojatno uskladištio velike količine dronova, razvijajući ih samostalno i uz pomoć Irana, kažu analitičari. Video koji je militantna skupina objavila nakon napada 7. listopada također je pokazao da ima veće bespilotne letjelice slične iranskim koje koriste ruske snage u Ukrajini.

Kao jedan od vodećih svjetskih korisnika i proizvođača bespilotnih letjelica (UAV), Izrael ima vlastite goleme mogućnosti dronova — za nadzor i borbu. Također ima sofisticiranu tehnologiju protiv dronova, ali urbana okruženja također otežavaju njihovu upotrebu. U prošlim sukobima Hamasovi militanti branili su Gazu koristeći rakete, minobacače, protutenkovske navođene projektile i granate na raketni pogon. Hamas je u nedjelju rekao da je ispaljivao minobacače na izraelske snage u sjevernoj Gazi i da je projektilima pogodio izraelske tenkove.

Izraelska obavještajna služba procjenjuje da je ukupan broj raketa dostupnih u Gazi bio oko 30.000, uključujući neke s dometom od oko 250 kilometara. Dok su Iran i Sirija u prošlosti krijumčarili rakete u Gazu, sada se čini da su mnoge bile lokalno proizvedene, rekao je Jean-Loup Samaan, viši znanstveni suradnik na Institutu za Bliski istok Sveučilišta u Singapuru. "Manje sofisticirane rakete ne trebaju vam iransku potporu", rekao je dr. Samaan za ABC.

Iako je većina presretnuta, masovni napad zasitio je izraelski sustav protuzračne obrane Iron Dome s nekoliko raketa koje su probile. Nekoliko tisuća raketa navodno je ispaljeno prema Izraelu od izbijanja sukoba.

"Pitanje je koliko je toga ostalo, jer onog trenutka kada Hamas izgubi svoju vatrenu moć izgubit će i oštrinu", rekao je dr. Samaan. Ako se umiješa Hezbollah koji podržava Iran - militantna skupina šiitskih muslimana sa sjedištem u Libanonu - tada će se Izrael suočiti s mnogo većim bombardiranjem s mnogo sofisticiranijim projektilima. Vjeruje se da Hezbolah ima oko 100.000 raketa i projektila raznih vrsta.

Uoči kopnene operacije, g. Netanyahu se hvalio kako je "sipao paklenu kišu na Hamas" i ubio "tisuće terorista" u njegovim zračnim napadima. IDF je također tvrdio da su njegovi borbeni zrakoplovi napali više zapovjednih centara Hamasa u Gazi. Da bi sada došli do militanata, vojnici će morati ići od vrata do vrata - ili pod zemljom. Hamas je proveo oko 15 godina u izgradnji niza tunela koji prolaze ispod većeg dijela Gaze, a koje izraelske trupe nazivaju "Gaza Metro". Ako IDF želi uništiti Hamas, morat će se boriti protiv militanata u njihovoj golemoj mreži tunela, rekao je Cohen. "Hamas to zna i vjerojatno bi radio na minama zamki i slično", rekao je u pozivu medijima. "Također podzemni rad znači da negira dio izraelske tehnološke nadmoći, posebice njegovu zračnu moć." Izrael ima mali broj GBU-28 "bunker buster" bombi, za koje dr. Samaan kaže da bi mogle biti korisne za uništavanje Hamasovih tunela. Osmišljeni su za prodiranje u mete duboko pod zemljom, a SAD ih je koristio u operacijama protiv Al Qaide u Afganistanu.

IDF je u prošlosti tvrdio da Hamas koristi tunele kao skladišta oružja, bunkere, zapovjedne centre i skrivenu transportnu arteriju za teroriste i oružje, uključujući raketne bacače. Također se sumnja da se u tunelima nalaze i mnogi taoci. "Vjerojatno će Hamas raspodijeliti taoce i smjestiti ih na strateški važna mjesta za Hamas, te ih u biti koristiti kao živi štit", rekao je dr. Hellyer.

Poznato je da Izrael ima oružje poput kazetnih bombi, koje predstavlja veliki rizik za civile, a također dugo održava neprijavljeni program nuklearnog oružja. Ali dr. Hellyer je rekao da je malo vjerojatno da će doći do te razine eskalacije. Izrael je optužen za korištenje bombi s bijelim fosforom u nedavnim vojnim operacijama u Gazi i Libanonu koje mogu nanijeti "neopisive opekline i doživotnu patnju" civilima, stoji u priopćenju Human Rights Watcha. Ali IDF je zanijekao te tvrdnje, rekavši da su "nedvosmisleno lažne". "Svatko će imati svoje mišljenje o tome čini li Izrael sve što može da izbjegne civilne žrtve", rekao je dr. Hellyer. Ali bez obzira na to što se koristi u proširenoj kopnenoj operaciji, u maloj enklavi koja je bila dom za 2,1 milijun ljudi, "neizbježno će biti velikih civilnih žrtava".