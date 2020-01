Raketirana vojna baza s američkim osobljem: Ranjena četiri iračka vojnika

Četiri osobe ranjene su u nedjelju u napadu na zračnu bazu Balad na sjeveru Iraka gdje je smješteno američko osoblje, naveli su irački vojni izvori bez podataka o tome tko je ispalio rakete.

Iračka vojska objavila je da je osam kaćuša ispaljeno na bazu Balad, nekih 80 kilometara sjeverno od Bagdada pri čemu su ranjena četvorica iračkih vojnika, prenose agencije Reuters i France presse. Nijedan američki vojnik nije pogođen, dodaju irački izvori. Gotovo svi američki vojnici već su napustili tu bazu nakon eskalacije između Sjedinjenih Država i Irana na iračkom tlu.

#Breaking:

First picture emerging from #BaladAirbase . Rockets used to attack #Balad airbase are #Iranian made 107 mm Rockets as shown in the pictures below.

1st picture is from #Balad airbase while the other is file picture to recognise the type of Rockets used #Bagdad pic.twitter.com/oKW8P8zkHS